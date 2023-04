La section handball du PSG s’est octroyée une précieuse victoire sur la pelouse de Créteil pour le compte de la 22e journée de Liqui Moly Starligue. Un succès certes, mais un match loin d’être maîtrisé, comme l’a regretté Elohim Prandi.

Le PSG reste au contact de Montpellier. Deuxièmes, les joueurs de Raul Gonzalez ont souffert, mais se sont imposés ce vendredi soir dans le Derby francilien en terre hostile. Score final : 37-40. Montpellier s’étant également imposé dans le même temps du côté d’Ivry (23-26), la situation en tête du championnat hexagonal reste donc identique.

Dominé lors du premier acte, puis dominateur et enfin de nouveau dominé, le PSG n’a nullement dicté sa loi face aux Cristoliens. Un état de fait mis en avant par Elohim Prandi, l’arrière gauche du club de la capitale. Celui-ci a ainsi affiché son agacement auprès du média officiel du club mais a tout de même souhaité relativiser puisque les deux points ont été remportés. « Je ne trouve pas vraiment la partie maîtrisée. Dès l’entame du match, on n’a pas été réellement présents et on a raté plusieurs tirs. Offensivement, on les a laissé élever leur niveau de jeu avec leurs pivots. Après ça, on a su resserrer la défense et être costauds. On a pris l’ascendant et on a joué notre jeu, en se concentrant sur nous. En deuxième période, on a su mettre un nouveau coup d’accélérateur pour prendre dix buts d’avance. Maintenant il faut le dire, on a eu quinze minutes très mauvaises où l’on a perdu beaucoup de ballons. Mais il faut positiver, pendant plus de quarante minutes nous avons maîtrisé la rencontre. Je pense que nous sommes le Paris Saint-Germain et que nous devons montrer que l’on veut aller chercher tous les trophées possibles. La victoire est là et c’est le plus important, maintenant il faudra être présent contre Montpellier. »