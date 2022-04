PSG / OM : Annoncez votre pronostic

C’est dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1 Uber Eats que le PSG reçoit au Parc des Princes pour y affronter l’Olympique de Marseille. Pour ce Classico, Mauricio Pochettino pourra compter sur le retour de son capitaine, Marquinhos. Après un match exceptionnelle face à Clermont, le trio offensif parisien, Neymar, Mbappé et Messi, voudra réitérer leur performance face à l’ennemi marseillais. Le PSG devra capitaliser sur cette belle victoire afin de s’imposer face à l’OM, et ainsi se rapprocher un peu plus du dixième titre de champion de France de son histoire. Quel est votre sentiment à l’approche de cette rencontre ? Rendez-vous dans les commentaires pour nous laisser vos pronostics.

Avant la victoire du week-end dernier, aucun d’entre vous n’avait senti le festival en terre clermontoise (1-6). On souhaite encore peu plus d’entrain et d’optimisme en cette fin de saison !