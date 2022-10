Pour le compte de la onzième journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit l’Olympique de Marseille au Parc des Princes. Cette rencontre de dimanche (20h45 sur Prime Video) aura comme enjeu principal la première place au championnat. En effet, c’est trois petits points qui séparent les Parisiens (1er – 26pts) et les Phocéens (3e – 23pts).

Un Classique qui se dessine avec donc un véritable enjeu sportif au-delà de la symbolique et l’historique de cette rencontre. L’occasion pour les supporters et observateurs d’avoir des débats plus animés que ceux des années récentes. En ce sens, sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Benoît Cheyrou, a été interrogé sur les chances de l’OM ce dimanche 16 octobre, mais aussi sur la victoire marseillaise en son temps : « Oui je pense que c’est tout a fait possible. C’est vrai que c’est un bon souvenir pour moi mais ça fait très longtemps. Le rapport de force a bien changé depuis avec le Qatar et le recrutement« . Le natif de Suresnes (92) en région parisienne et désormais consultant Prime Video, a poursuivi en évoquant la classement et la forme actuelle des deux équipes : « Maintenant quand on regarde le classement, seulement trois points d’écart, la dynamique de l’Olympique de Marseille, à part ce revers contre Ajaccio à domicile, mais ça a été vite oublié avec cette double confrontation contre le Sporting. Ils se sont remis en scelle en Champion’s League avec des match rendus faciles avec beaucoup de cartons rouges en face« .

L’ancien du LOSC et de l’AJ Auxerre a ensuite souligné la forme physique des Marseillais : « Même s’ils ont un jour de récupération en moins, je pense que physiquement ils vont être au top pour effectuer les efforts que demande Igor Tudor notamment dans le pressing très haut« . Si Benoît Cheyrou croit en la victoire de l’OM face au PSG, Christophe Galtier s’attend lui aussi à un pressing très haut de la part des Phocéens, comme il l’a fait savoir en conférence de presse d’avant match ce vendredi : « Depuis le lendemain du match de Benfica on réfléchit à cela (un changement de système ; NDLR) par rapport à nos joueurs, leurs caractéristiques mais aussi par rapport à l’Olympique de Marseille qui presse très haut et perturbe la sortie de balle« . Il sera par ailleurs intéressant d’observer le comportement des Parisiens à la sortie de balle, tant ils ont souvent été perturbés par les équipes qui pressent haut.