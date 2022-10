Christophe Galtier, le coach du PSG, est l’homme de banc de touche qui effectue le plus tardivement ses rotations en Europe, mais également à l’échelle nationale. Malgré l’instauration des cinq changements, le technicien français semble ne pas en profiter afin d’agir sur le déroulé d’une rencontre.

L’entraîneur du Paris Saint-Germain est souvent pointé du doigt pour son manque d’activité lors des matchs. S’il peut sembler flexible sur les schémas tactiques mis en place, concernant le choix des hommes, il paraît moins flexible. Comme annoncé en conférence de presse ce vendredi en amont de la rencontre face à l’OM, la réflexion existe quant à l’abandon de la défense à trois, au moins le temps d’un match : « Oui, c’est possible. Il y a une réflexion sur le sujet. Est-ce qu’on, passe dans une défense à quatre et on modifie ce qui se passe un peu plus haut, où on reste comme depuis le début de la saison avec des ajustements au milieu de terrain par exemple ? Depuis le lendemain du match de Benfica on réfléchit à cela par rapport à nos joueurs, leurs caractéristiques mais aussi par rapport à l’Olympique de Marseille qui presse très haut et perturbe la sortie de balle« . Si le système pourrait être forcé de changer, la problématique résiderais donc dans le timing du coaching de Christophe Galtier. Si ce dernier bénéficie d’un effectif assez conséquent quantitativement, il n’en profite pas pour autant. Comme évoqué plus haut, il est l »entraîneur de Ligue des Champions qui effectue son premier changement le plus tardivement.

Minute moyenne du 1er changement en Ligue des Champions*

Julian Nagelsmann (Bayern Munich) – 39e

Massimiliano Allegri (Juventus) – 43e

Thomas Tuchel (Chelsea) – 45e

Diego Simeone (Atlético de Madrid) – 46e

Pep Guardiola (Manchester City) – 49

Igor Tudor (Olympique de Marseille) – 51e

Luciano Spalletti (Naples) – 53e

Carlo Ancelotti (Real Madrid) – 57e

Xavi Hernández (FC Barcelone) – 57e

Jürgen Klopp (Liverpool) – 62e

Antonio Conte (Tottenham Hotspur) – 68e

Christophe Galtier (PSG) – 73e

* Source : L’Equipe avec Opta

Que ce soit pour faire souffler des joueurs cadres, impacter son groupe sur le terrain quand le scénario n’est pas celui espéré, ou alors mettre la main sur le rythme du match, les cinq changements sont pourtant une véritable aubaine pour des écuries telles que le Paris Saint-Germain. A la tête d’un effectif de près de 27 joueurs, Christophe Galtier a utilisé 20 joueurs depuis le début de saison, avec évidement des temps de jeu quasi insignifiant pour certains d’entre eux. Par exemple, Hugo Ekitike n’a disputé que 141 minutes depuis son arrivée, Carlos Soler seulement 67, et Fabian Ruiz 271. Ce dernier a été le seul changement choisi par le technicien Rouge & Bleu lors de la troisième journée des phases de poules de Ligue des Champions face au SL Benfica, intervenu à la … 87e minute. Les deux changements précédents ont été subis pour cause de blessures (Nuno Mendes à la 66e et Leo Messi à la 81e). Une répartition du temps de jeu qui pourrait faire sortir psychologiquement certains éléments du vestiaire tant ils sont peu concernés par ce qu’il se passe sur le rectangle vert.

Une tendance de la part de Christophe Galtier qui se confirme également en Ligue 1 Uber Eats :

Minute moyenne des changements en Ligue 1*

Philippe Clement (AS Monaco) – 64e

Lucien Favre (OGC Nice) – 66e

Igor Tudor (OM) – 67e

Julien Stéphan (RC Strasbourg) – 69e

Peter Bosz (OL) – 70e

Bruno Génésio (Stade Rennais) – 70e

Antoine Kombouaré (FC Nantes) – 71e

Paulo Fonseca (LOSC) – 71e

Christophe Galtier (PSG) – 73e

– 73e Franck Haise (RC Lens) – 74e

Régis Le Bris (FC Lorient) – 74e

* Source : L’Equipe avec Opta

Des faits qui peuvent traduire une envie de se plier aux besoins de ses joueurs notamment de ses cadres du secteur offensif. Cependant, cela pourrait avoir des conséquences lors d’échéances durant lesquelles il faudra faire appel aux remplaçants et que ces derniers pourraient manquer d’automatismes et de rythme. Quoi qu’il en soit, Christophe Galtier doit concerner davantage tous les éléments de son effectif, et devenir un acteur plus important sur le scénario des rencontres du PSG.