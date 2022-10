Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), le PSG et l’OM s’affrontent au Parc des Princes à l’occasion de 11e journée de Ligue 1. L’occasion pour le club parisien de prendre ses distances avec son rival marseillais. Et à la veille du choc, Christophe Galtier a dévoilé son groupe avec un retour important.

La 11e journée de Ligue 1 offre un choc entre le PSG et l’Olympique de Marseille. Avec trois points d’avance sur les Olympiens, le leader parisien (1er, 26 pts), aura à cœur de renouer avec la victoire après trois résultats nuls consécutifs toutes compétitions confondues. De plus, les Rouge & Bleu voudront offrir un beau spectacle à leurs supporters après quelques semaines compliquées au niveau du jeu. Mais pour ce match, Christophe Galtier sera privé de quelques éléments comme Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Renato Sanches. De son côté, Sergio Ramos est suspendu pour cette rencontre. Mais le coach parisien pourra compter sur le retour de son meneur de jeu, Lionel Messi.

Messi de retour dans le groupe pour affronter l’OM

En effet, comme annoncé en conférence de presse par le coach parisien, le numéro 30 du PSG a retrouvé le chemin de l’entraînement ce vendredi, après avoir manqué les deux dernières rencontres en raison d’une gêne au mollet. Et le septuple Ballon d’Or est bien présent dans le groupe convoqué pour ce 86e Classique en championnat. Touché à la cheville face au SL Benfica (1-1) cette semaine, Kylian Mbappé est également présent, tout comme Juan Bernat qui n’avait pas participé à la séance collective hier matin. De retour avec le groupe cette semaine, Renato Sanches retrouve une place dans le groupe convoqué pour cette rencontre de clôture de la 11e journée de Ligue 1 Uber Eats. Voici ci-dessous le groupe retenu par Christophe Galtier.

Le groupe du PSG