PSG / OM – Le nom de l’arbitre du Classico a été dévoilé

Cette semaine est importante pour le PSG. Ce mardi, les Parisiens affrontent le Benfica dans le cadre de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Avec un succès, les Rouge & Bleu se rapprocheraient de la qualification en huitièmes. Cinq jours plus tard, le club de la capitale recevra Marseille dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1.

Dimanche soir, le PSG affrontera Marseille pour le premier Classico de la saison. Un choc qui pourrait permettre à Paris de prendre six points d’avance sur son éternel rival. Ce mardi matin, le nom de l’arbitre qui sera au sifflet a été dévoilé. Il s’agit de Clément Turpin. L’homme en noir sera assisté par Cyril Gringore et Nicolas Danos. Jérémy Stinat officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à François Letexier et Dominique Julien.

Au sifflet lors de Lille / PSG

Cette saison, Monsieur Turpin a déjà arbitré le PSG, lors de la démonstration parisienne sur la pelouse de Lille (1-7) pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. Il n’a pas été au sifflet d’un match de Marseille. En cinq matches de championnat cette saison, il a distribué 17 cartons jaunes mais aucun carton rouge. Il officiera pour la sixième fois dans un Classico.