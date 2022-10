Le PSG sanctionné par l’UEFA pour utilisation de fumigènes

Lors de son premier match de la phase de phase de poules de la Ligue des Champions contre la Juventus Turin le 6 septembre dernier, le PSG avait vu leurs supporters mettre une ambiance de folie. Ces derniers avaient utilisé des fumigènes pour offrir un magnifique spectacle pyrotechnique, qui avait impressionné Lionel Messi, qui s’était décalé de la file parisienne au moment de l’hymne de la C1. Mais l’UEFA a décidé de sanctionner le club francilien.

L’utilisation de très nombreux fumigène par les supporters du PSG lors de l’entrée des 22 acteurs sur la pelouse n’a pas plus à l’instance européenne. Ce mardi, l’UEFA a officialisé une sanction envers le club de la capitale pour l’action de ses supporters. En effet, le PSG a été sanctionné d’une forte amende. Les dirigeants parisiens devront s’acquitter de la somme de 62 250 euros, dont 34 250 € pour l’utilisation d’engins pyrotechniques, 18 000 € pour blocage des voies de circulation des spectateurs et 10 000 € pour message provocateur. Les Rouge & Bleu ont échappé à un huis clos pour cet pour usage d’engins pyrotechniques L’UEFA qui a également fait savoir qu’elle enquêtait toujours sur les cris de singes entendus et les saluts nazis observés dans le parcage visiteur italien du Parc des Princes.