Enrique après PSG / OM : « C’est une semaine grandiose pour nous »

Ce dimanche soir, le PSG recevait Marseille en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Et les Parisiens se sont logiquement imposés grâce à des buts de Dembélé, Nuno Mendes et Lirola contre son camp (3-1).

Le PSG a conclu sa semaine de la meilleure des manières en s’imposant contre Marseille dans le deuxième et dernier Classico de la saison. Dans un match dans lequel il a rapidement mené au score, les Parisiens n’ont pas tremblé quand les Marseillais sont revenus au score après une erreur de Nuno Mendes. Les Parisiens ont scellé la victoire à un quart d’heure de la fin du match (3-1). Au micro de DAZN, Luis Enrique est revenu sur ce beau succès parisien.

A voir aussi : Doué : « C’était un match qu’il fallait gagner, on est très content »

« Aujourd’hui, j’ai senti que c’était un match de niveau Champions League »

« C’était un match difficile. Le Classico, c’est toujours un match spécial pour le club, les joueurs, les supporters. Avec la tension, on a senti une petite atmosphère de Ligue des champions. On n’a pas du tout affiché le niveau de fluidité habituel, mais on a mérité de gagner le match. Un match compliqué ? Marseille a montré de la personnalité. C’est une équipe de haut niveau, c’était le deuxième Classico de De Zerbi. Aujourd’hui, j’ai senti que c’était un match de niveau Champions League, avec beaucoup de tensions, comme celui contre Liverpool. On aurait pu faire mieux, mais on est content d’avoir été meilleur qu’eux. Et puis, avec ses supporters, c’est une semaine grandiose pour nous. Le plus dur pour le PSG arrive ? Les mois passent, on a presque les mains sur la Ligue 1. On doit continuer, on est en quart de finale de la Ligue des champions, en demi-finale de la Coupe de France. Comme la saison dernière, on a une équipe jeune, mais avec de l’expérience. Je crois que l’équipe a une bonne progression. On gagne beaucoup de confiance. On se prépare pour ses échéances importantes. Je suis toujours optimiste, en tant qu’entraîneur, je défends mon équipe. Je comprends que les joueurs ont montré un niveau très haut, que l’on pouvait être compétitif contre n’importe quelle équipe dans toutes les compétitions. On est dans un très bon moment. Cette équipe profite de jouer au football et de s’entraîner. Je ne sais pas ce qu’il va se passer dans le futur, mais on va continuer à être comme ça. »