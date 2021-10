PSG / RB Leipzig : annoncez votre pronostic

Le PSG retrouve la Ligue des Champions ce soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1) avec la réception de Leipzig dans le cadre de la troisième journée de la phase de poules. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devra faire sans Leandro Paredes et Neymar – blessés – mais également Mauro Icardi, qui est absent pour raison familiale. Le technicien argentin pourra compter sur le retour de Lionel Messi et la présence de Kylian Mbappé. Keylor Navas, touché lors de la trêve internationale, est aussi présent dans le groupe même si on ne sait pas encore s’il sera titulaire. Alors comment sentez-vous cette rencontre du PSG au Parc des Princes ? Annoncez votre pronostic ici.

Lors du dernier match, le PSG s’est une nouvelle fois imposé dans les dernières minutes du match contre Angers (2-1). Un score annoncé ici par l’imperatore, TONTON94, Fox Mulder, Proxo94 🇧🇻#AnnonceHaaland🇧🇻, PSG do Brazil, Niko, fffrrreeeddd, parisienmania, 2 Léos et 1 ney et ViDazZ #DrNickRivieira. Bravo à eux !