PSG : La porte ouverte aux Espagnols

A l’aube du sprint final de la saison 2022-2023, le PSG dessine les contours en coulisse de l’exercice prochain. En ce sens, le prochain mercato estival est dans toutes les têtes. Une période durant laquelle Luis Campos pourrait corriger ses erreurs de l’été dernier. Raison pour laquelle Fabian Ruiz et Carlos Soler pourrait voir la porte s’ouvrir.

Les deux Espagnols sont arrivés au Paris Saint-Germain l’été dernier en provenance Naples et de Valence. Fabian Ruiz a rejoint la capitale pour 23 millions d’euros et Carlos Soler contre 18M€. Les joueurs sont sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027. Cependant, quelques mois après leurs débuts respectifs en Rouge & Bleu, aucun d’entre eux n’est parvenu à s’imposer comme une évidence dans le onze parisien. Pire encore, l’un comme l’autre ne parviennent pas à s’imposer comme une bonne solution en sortie de banc. En terme de salaire, l’ancien du FC Valence perçoit des émoluments mensuels de près de 500 000€. Quant à Fabian Ruiz, il coûterait pas moins de 5 millions d’euros par an au PSG. Tout cela mis en relief avec les prestations des deux Espagnols, le compte n’y est pas. C’est en ce sens que le Paris Saint-Germain, si des offres intéressantes lui parvenaient, serait prêt à acté l’échec, et transférer les deux joueurs, selon Mundo Deportivo. Outre les performances sportives de ses deux milieux de terrain, le besoin des dirigeants parisien d’alléger la masse salariale du club, serait en totale corrélation avec le fait de céder Carlos Soler et/ou Fabian Ruiz.