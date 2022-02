PSG / Real Madrid : Benzema espéré cette semaine

Nous sommes à J-8 du match que tout le monde attend entre le PSG et le Real Madrid dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le match aller se disputera au Parc des Princes et les Rouge & Bleu voudront prendre une option sérieuse sur la qualification avant le retour qui se jouera au stade Santiago Bernabeu le 9 mars prochain. Mauricio Pochettino devrait compter sur la présence de Neymar Jr dans le groupe pour cette affiche. Côté madrilène, des retours sont aussi attendus.

En effet selon les informations de RMC Sport, le Real Madrid « espère » le retour de Karim Benzema cette semaine à l’entrainement. L’international français s’était blessé aux ischios-jambiers le 23 janvier dernier lors de la rencontre de Liga contre Elche (2-2). Depuis, il n’a pas pris place aux deux dernières rencontres du Real et n’a ni participé à aucun des entrainements. Rappelons que Carlo Ancelotti avait déclaré après la victoire de ce week-end face à Grenade (1-0) : « Je pense que la semaine est très importante pour nous. Nous n’avons pas abordé ce match à cent pour cent. Aujourd’hui, nous avions six joueurs forfaits et d’ici la semaine prochaine, j’espère tous les récupérer. »

Cette affiche européenne entre le PSG et le Real Madrid devrait, sauf catastrophe, compter sur la présence des meilleurs joueurs des deux équipes