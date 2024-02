PSG / Real Sociedad : les notes des Parisiens dans la presse

Ce mercredi soir, le PSG a pris une belle option sur la qualification en venant à bout de la Real Sociedad en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Et certains Parisiens ont montré la voie.

Dans une rencontre à deux visages, le PSG a su élever son niveau de jeu en seconde période pour prendre une option sur la qualification pour les quarts de finale de Ligue des champions. Pour valider cela, il faudra confirmer lors du huitième de finale retour à Anoeta le 5 mars prochain. Pourtant, au vu de la première période indigente face à la Real Sociedad, les joueurs de Luis Enrique pouvaient craindre le pire. Mais, grâce à une défense solide, un remaniement tactique à la pause et surtout une attaque décisive, les Rouge & Bleu ont pris l’avantage dans cette manche aller (2-0) grâce à des réalisations de Kylian Mbappé et Bradley Barcola.

Dembélé au top, Beraldo en difficulté, Marquinhos solide

Comme souvent ces dernières semaines, Ousmane Dembélé a été un véritable poison pour l’équipe adverse, en étant à l’origine des deux buts de la rencontre. « Quelques déboulés impressionnants (13e, 36e) mais il manque de discernement avec le ballon, avec trop de mauvais choix et beaucoup de déchet (31e) en première période. Mais il est impliqué sur les deux buts, en tirant le corner sur le 1er (58e) et en initiant le mouvement du second en faisant admirer sa protection de balle (70e) », analyse L’Equipe qui lui donne la note de 7/10. En revanche, Lucas Beraldo a une nouvelle fois montré des lacunes au poste de latéral gauche (4/10 dans le quotidien sportif). « Était-ce vraiment un cadeau de le lancer en Ligue des champions dans ce contexte ? Il a traversé la première période en connaissant de grandes difficultés dans le duel face à Kubo. Avec parfois même des sorties à contretemps. Dans la première relance, ce fut inégal. Sa seconde période est un peu plus aboutie et il réussit quelques relances sous pression. Replacé dans l’axe avec l’entrée de Lucas Hernandez (72e), il a sorti deux ballons chauds. »

Autre belle performance, celle de Marquinhos. Le capitaine parisien a été solide en défense centrale, tout comme son coéquipier Danilo Pereira. Sa tête sur le corner d’Ousmane Dembélé a permis à Kylian Mbappé d’ouvrir le score. Le Brésilien récolte la note de 7/10 dans Le Parisien. « Il a montré un sacré répondant face à André Silva pour garantir de la sérénité en défense. Auteur d’un très bon match dans l’ensemble, le capitaine francilien a mis l’énergie nécessaire en signant quelques interventions bien senties. Il a fermé plusieurs fois l’espace à l’adversaire et place sa tête pour trouver Mbappé sur le but (1-0, 58e). » Enfin, Kylian Mbappé obtient la même note dans le quotidien francilien (7/10). Malgré un match à deux visages, le Français de 25 ans a montré la voie à son équipe. « Après un premier tir repoussé par Remiro (6e), il a été très discret sur le front de l’attaque. Mais il sonne la révolte en traînant comme un renard sur corner, au deuxième poteau, pour propulser le cuir dans la cage (1-0, 58e) Il aurait même pu s’offrir un doublé mais Remiro détourne son missile sur la barre (63e). »