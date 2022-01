J-23 avant le huitième de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes. En attendant cette confrontation, le club de la capitale aura potentiellement cinq matches (Reims, Nice en 8es de finale de Coupe de France, LOSC, Rennes et un potentiel quart de finale de coupe) pour se préparer au mieux pour ce choc européen. Et ce dimanche (20h45 sur Prime Video), les Parisiens affronteront le Stade de Reims, dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Leo Messi est annoncé titulaire pour disputer son premier match de l’année 2022. De son côté, Sergio Ramos pourrait être titulaire pour la première fois au Parc des Princes. Dans sa chronique sur France Bleu Paris, l’ancien Parisien – Éric Rabesandratana – a évoqué ces deux évènements.

« Il y a quand même deux évènements importants et majeurs aujourd’hui. C’est le retour de Messi, après un mois de non-compétition. Il va retrouver les terrains, être titulaire et s’exprimer parce qu’entre le Covid et son retour un peu plus tardif, il n’a pas pu physiquement se préparer normalement. Aujourd’hui, on le retrouve et on est content. On va essayer de voir ce qu’il peut donner. On n’est pas forcement dans l’attente de le voir décisif parce qu’il aura besoin d’un peu de temps aussi et il reste encore 23 jours avant ce match face au Real Madrid (15 février) parce que c’est le grand objectif de tout le monde et surtout du Paris Saint-Germain. On est content de le revoir sur le terrain, on verra un peu la performance. Il est capable de faire la différence mais en tous les cas, on n’attend pas forcement à ce qu’il fasse la différence aujourd’hui. Et le deuxième événement, c’est Ramos titulaire pour la première fois au Parc des Princes. Donc, ça aussi on est content, ça va aussi permettre à Kimpembe de récupérer et puis, vu l’accueil qu’il a reçu par les supporters quand il est rentré contre Brest, je pense que ça va être un vrai événement. »

Éric Rabesandratana sera également attentif à la prestation collective du PSG, qui a eu le temps de bien se préparer comme l’a évoqué Mauricio Pochettino en conférence de presse. « On va surtout être attentif sur la performance collective et offensive du PSG. On est en attente de voir un changement. Il y a eu un petit peu d’améliorations collectives. Il y a eu beaucoup de travail aussi, Pochettino l’a dit. Beaucoup de travail de possession de balle, de transition défensive et essayer de trouver un peu plus de facilité pour transpercer les lignes adverses. Et puis aussi sur la partie physique, on a des joueurs qui doivent récupérer du rythme et de la cohésion collective dans le travail. Ils ont aussi travaillé collectivement et tactiquement dans la ligne défensive et le milieu de terrain. C’est bien parce que ça veut dire qu’on est penché sur l’objectif du Real pour trouver des solutions. »