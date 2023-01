Mercato : Cherki au PSG cet hiver ? Improbable mais …

A quatre jours de la fermeture des portes du mercato hivernal, le PSG semble être on ne peut plus actif sur la piste menant à Rayan Cherki. Celle-ci serait née afin de palier le départ de Pablo Sarabia pour Wolverhampton. Un dossier qui s’avère compliqué, mais que Luis Campos ne compte pas lâcher.

Pour renforcer son secteur offensif, le Paris Saint-Germain a donc ciblé le jeune lyonnais Rayan Cherki. Une piste avérée par différents messages du président de l’OL, Jean-Michel Aulas, sur son comte Twitter, qui partageait son souhait de garder le joueur de 19 ans dans ses rangs, sans pour autant démentir la piste. Au contraire, le dirigeant français a exprimé sa fierté de voir Cherki sur les tablettes du PSG. Du côté du club de la capitale, c’est en conférence de presse, aujourd’hui, que Christophe Galtier s’est exprimé sur le mercato, en confirmant l’espoir de voir arriver un offensif, sans citer de nom : « On a eu un départ et on cherche à le compenser, mais on verra à la fin du mercato si c’est untel, untel ou personne. […] Je le répète nous avons eu un départ dans le secteur offensif et il faudrait le remplacer par un joueur à vocation offensive« .

🚨 | Le PSG va revenir à la charge pour Rayan Cherki avec une ultime approche dans les prochaines heure ⏳🇫🇷

Mais les Lyonnais sont déterminés à ne pas le lâcher



Quoi qu’il en soit, selon les dernières informations de nos confrères de L’Equipe, la direction du Paris Saint-Germain, en cette fin de mercato hivernal, devrait « avancer sur une troisième offre pour Rayan Cherki« . Cependant, Luis Campos ferait face à l’inflexibilité des dirigeants de l’Olympique Lyonnais. A tel point que le quotidien sportif français, dans ses colonnes, estime qu’il « apparaît de plus en plus improbable que Rayan Cherki soit parisien avant la fin du mercato hivernal« . A cette inflexibilité et aux messages de Jean-Michel Aulas précédemment évoqué, il faut ajouter le discours du coach de l’OL, Laurent Blanc, aujourd’hui en conférence de presse : « D’une manière générale, dès que je perds des joueurs que je veux conserver, ça ne me plaît pas. Est-ce que j’ai eu des garanties sur ces deux-là ? Oui. Mes dirigeants m’ont dit qu’ils finiront la saison avec l’OL« , a déclaré l’ancien coach du PSG.

Cherki au PSG l’été prochain ?

Si l’espoir concernant une signature avant ce mardi 31 janvier existe toujours, il est aujourd’hui « infime » du côté de la direction du PSG. Cependant, ce n’est que partie remise à en croire les informations de L’Equipe. En effet, ces dernières avancent un retour du club de la capitale sur le dossier Rayan Cherki dès cet été 2023. Une nouvelle qui place le curseur haut sur l’échelle des priorités de Luis Campos. En effet, le jeune Gone de 19 ans semble être aux yeux du directeur du football du Paris Saint-Germain plus qu’un remplaçant de Pablo Sarabia pour cet hiver.