Mercato : Malcom désireux de rejoindre le PSG

A quatre jours de la fin du mercato hivernal, le PSG est on ne peut plus actif afin de renforcer son secteur offensif. En effet, après le départ de Pablo Sarabia pour Wolverhampton, la direction Rouge & Bleu souhaite remplacer l’Espagnol. En ce sens, deux pistes son actives : celles menant à Rayan Cherki et Malcom.

C’est depuis près de 24h maintenant que le nom de Malcom est associé au Paris Saint-Germain. Correspondant au portrait robot dressé par les dirigeants du club de la capitale, le Brésilien serait une piste concrète sur laquelle travaille Luis Campos afin de palier le départ de Pablo Sarabia. A 25 ans, l’ancien du FC Barcelone connaît le championnat de France (Bordeaux 2016-2018), parle le français, puis colle parfaitement à ce profil d’ailier souhaité par dans les rangs du club de la capitale. En conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier s’est exprimé sur le mercato du PSG : « Je n’ai jamais parlé de renfort dans le secteur défensif, je le répète nous avons eu un départ dans le secteur offensif et il faudrait le remplacer par un joueur à vocation offensive« . Une déclaration qui confirme le besoin de recruter en attaque, et qui va dans le sens de cette politique « un départ, une arrivée ». Si pour cela Rayan Cherki et Malcom ont été ciblés, le joueur du Zénith Saint-Pétersbourg serait lui intéressé à l’idée de rejoindre le Paris Saint-Germain. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confères de Foot Mercato en soulignant que « le Brésilien n’hésitera pas à rallier le PSG d’ici mardi si l’occasion se présente« . Une information qui corrobore celle de L’Equipe qui ajoute que Luis Campos travaille sur le dossier Malcom en parallèle des rudes négociations qu’il mène avec l’Olympique Lyonnais concernant Rayan Cherki.

Sous la forme d’un prêt ?

Régulé par le fair-play financier, le marché des transferts n’est pas toujours simple à aborder, et demande bien souvent l’emprunt d’autres chemins afin de finaliser un deal. C’est en ce sens que le Paris Saint-Germain pourrait avoir recours au prêt avec option d’achat s’il souhaite aller au bout de cette opération. Une option qui, selon L’Equipe, pourrait également voir la jour si l’on prend en compte le dossier Milan Skriniar dans les finances du club de la capitale. Le dossier du défenseur central slovaque pourrait encore faire l’objet d’une dernière tentative en cette fin de mercato.

Apprécié par Luis Campos, la valeur marchande de Malcom est aujourd’hui estimée à 24 millions d’euros par le site Transfermarkt. A 25 ans, l’ancien des Girondins de Bordeaux est sous contrat avec le Zénith Saint-Pétersbourg jusqu’en 2027. Il avait quitté la Gironde en 2018 pour rejoindre le FC Barcelone contre 41 millions d’euros, avant de s’envoler pour le championnat russe une saison plus tard contre 40 millions d’euros. Un retour à l’ouest du Vieux Continent ravirait Malcom, qui plus est au PSG.