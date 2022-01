Le PSG accueillera le Real Madrid au Parc des Princes le 15 février prochain, dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Un choc qui opposera plusieurs grandes stars du ballon rond. Dans un entretien accordé à Téléfoot, Karim Benzema, attaquant du Real Madrid, a donné son avis sur la situation de Lionel Messi mais est aussi revenu sur le match qui l’attend contre le Paris Saint-Germain.

Son avis sur Messi

« Recroiser Messi avec un autre maillot ? C’est bizarre car il a l’habitude de jouer au Barça. C’est un des meilleurs joueurs au monde, comment il ne peut pas réussir ? C’est juste un temps d’adaptation, défend-il. Il ne marque pas beaucoup de buts mais après, regarde ce qu’il fait sur le terrain le mec. On ne peut pas critiquer Messi. Celui qui le critique n’a rien compris au football »

La confrontation contre le PSG de Mbappé

« Un match excitant ? Bah ça approche, c’est un match de Ligue des Champions. On sait que les matches de Ligue des Champions c’est toujours compliqué. On aurait aimé un autre adversaire, mais on a pris le PSG, admet celui qui a terminé quatrième au Ballon d’or. Dans ce genre de confrontation ça se joue à rien, mais nous, on est prêt. Affronter Kylian Mbappé c’est plus spécial parce qu’on s’aime bien, parce que plein de choses… On verra ce qu’il se passe sur le terrain, je suis pour gagner et lui aussi. Ça va être un bon match ! »