PSG / Rennes : Le groupe parisien avec Wijnaldum et Paredes

Dernière répétition avant le match tant attendu face au Real Madrid. À J-4 de son huitième de finale de Ligue des champions, le PSG affronte le Stade Rennais ce vendredi (21h sur Prime Video) en ouverture de la 24e journée de Ligue 1. Une belle affiche pour les hommes de Mauricio Pochettino face à l’actuel 5e de L1. Un match qui pourra permettre également à certains joueurs de retrouver du rythme.

En effet pour cette rencontre face aux Bretons, Mauricio Pochettino peut compter sur les retours de Georginio Wijnaldum et Leandro Paredes. Sorti face au LOSC en raison d’une fatigue musculaire, Ángel Di María est également présent. Malgré son retour progressif à l’entraînement collectif, Neymar Jr ne retrouvera pas la compétition ce vendredi, tout comme Sergio Ramos et Ander Herrera. Danilo Pereira est suspendu. De leur côté, les champions d’Afrique – Abdou Diallo et Idrissa Gueye – doivent retrouver le Camp des Loges aujourd’hui et ne sont pas aptes pour cette rencontre. Les jeunes Titis, El Chadaille Bitshiabu et Xavi Simons, ont été convoqués. Pour rappel, Alexandre Letellier et Edouard Michut poursuivent leur protocole Covid. Voici ci-dessous le groupe retenu par le coach parisien.

Le groupe du PSG

Gardiens (4) : Navas, Donnarumma, Lavallée, Randriamamy

: Verratti, Paredes, Wijnaldum, Dina Ebimbe, Simons Attaquants (5) : Mbappé, Icardi, Di Maria, Draxler, Messi Absents : Danilo (suspendu), Diallo, Gueye, Kurzawa, Yansané, Gharbi, Bitumazala, Franchi (entraînement)

Rappel du point médical

Sergio Ramos a repris la course jeudi et la suite de son programme sera précisée dans les 48h.

poursuit sa progression et son travail de reprise en partie avec le groupe et des compléments athlétiques adaptés. Alexandre Letellier et Edouard Michut poursuivent leur protocole Covid.