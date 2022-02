PSG / Rennes – les compositions officielles

Le PSG et Rennes s’affrontent ce soir en ouverture de la 24e journée de Ligue 1. Après une prestation aboutie contre Lille la semaine dernière (1-5), les Parisiens voudront rééditer cette performance devant leurs supporters face aux Bretons. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino doit faire sans Sergio Ramos, Neymar, Ander Herrera et Danilo Pereira. À quatre jours du match contre le Real Madrid en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, le technicien argentin a offert quelques surprises dans son onze de départ.

Dans les buts, il a préféré Keylor Navas à Gianluigi Donnarumma. En défense, il fait confiance à Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, Marquinhos et Juan Bernat. L’Espagnol, non qualifié en C1, laisse souffler Nuno Mendes, performant ces dernières semaines. Au milieu de terrain, Leandro Paredes accompagnera Marco Verratti et Julian Draxler. Enfin, l’attaque sera composée de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Xavi Simons pour sa grande première en tant que titulaire en Ligue 1.

Feuille de match PSG / Rennes

24e journée de Ligue 1 – Vendredi 11 février 2022 à 21h au Parc des Princes – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Benoît Bastien – VAR : Pignard et Rouinsard.

Le XI du PSG : Navas – Hakimi, Kimpembe, Marquinhos (c), Bernat – Verratti, Paredes, Draxler – Mbappé, Messi, Xavi Simons Remplaçants : Donnarumma, Dagba, Kehrer, Mendes, El Chadaille, Wijnaldum, Dina Ebimbe, Icardi, Di Maria Entraîneur : Pochettino

