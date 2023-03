PSG / Rennes – les compositions officielles

Le PSG affronte ce dimanche après-midi (17h05, Canal Plus Sport 360) Rennes dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. À moins d’une heure de cette rencontre, les deux coaches – Christophe Galtier et Bruno Genesio – ont dévoilé leur onze de départ.

Pour cette rencontre, Christophe Galtier est décimé, notamment en défense. Presnel Kimpembe, Marquinhos, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Nordi Mukiele manquent à l’appel. Le coach du PSG a donc dû bricoler pour son arrière garde. Sans surprise, Gianluigi Donnarumma est dans les buts. Il sera défendu par une défense à trois composés de Juan Bernat, Danilo Pereira et El Chadaille Bitshiabu. Nuno Mendes et Timothée Pembélé officieront en tant que piston.

Vitinha en numéro 10

Le milieu du PSG a été confié à Marco Verratti et Fabian Ruiz. Vitinha évoluera lui en numéro 10 juste derrière le duo d’attaque Lionel Messi, Kylian Mbappé. En l’absence de Marquinhos, c’est Kylian Mbappé qui porte le brassard de capitaine. Du côté de Rennes, Bruno Genesio a réalisé quelques changements dans son onze. Il a jouer avec une défense à cinq. En attaque, il a titularisé le titi parisien Arnaud Kalimuendo.

La feuille de match de PSG / Rennes

28e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 17 heures 05 – Diffuseurs : Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360 – Arbitre : Willy Delajod – Arbitres assistants : Alexis Auger et Steven Torregrossa – Quatrième arbitre : Olivier Thual – VAR : Alexandre Castro et Abdelali Chaoui.

Le XI du PSG : Donnarumma – Bernat, Danilo, Bitshiabu – Pembélé, Verratti, Ruiz, Mendes – Vitinha – Messi, Mbappé (c) Banc : Rico, Letellier, Lamy, N.Fernandez, Zaïre-Emery, Gharbi, Renato Sanches, Ekitike, Housni

Le XI du Stade Rennais : Mandanda – Spence (c), Omari, Wooh, Theate, Truffert – Ugochukwu, Bourigeaud (c), Doué, Toko-Ekambi – Kalimuendo, Banc : Alemedar, Meling, Rodon, Traoré, Belocian, Santamaria, Tait, Majer, Salah, Gouiri

: Mandanda – Spence (c), Omari, Wooh, Theate, Truffert – Ugochukwu, Bourigeaud (c), Doué, Toko-Ekambi – Kalimuendo,