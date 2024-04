PSG / Rennes – Les compositions probables

Ce mercredi soir (21h10 sur France 3 et beIN SPORTS 1), le PSG accueille le Stade Rennais à l’occasion des demi-finales de Coupe de France. Et Luis Enrique devrait aligner sa meilleure équipe possible.

Le PSG est à une marche de disputer la finale de la Coupe de France. Après deux échecs en 2022 et 2023 dès les huitièmes de finale, les Rouge & Bleu peuvent rêver de soulever leur 15e trophée dans cette compétition. Pour cela, ils devront venir à bout du Stade Rennais afin de rejoindre l’Olympique Lyonnais en finale, tombeur ce mardi de Valenciennes (3-0). Et pour ce match, Presnel Kimpembe et Bradley Barcola manqueront à l’appel tandis que Lucas Beraldo purgera son match de suspension après son expulsion injuste lors du Classique face à l’Olympique de Marseille. À cela s’ajoutent les incertitudes autour de Marquinhos et Nuno Mendes. Malgré cela, Luis Enrique compte bien aligner sa meilleure équipe possible pour l’un des objectifs majeurs du club parisien cette saison.

Mukiele ou Skriniar en défense ?

Comme depuis les huitièmes de finale, Gianluigi Donnarumma devrait prendre place dans les cages du PSG. Avec les forfaits et incertitudes en défense, Nordi Mukiele aurait une chance de débuter dans le couloir gauche, selon Le Parisien. Ce qui ferait basculer Lucas Hernandez en charnière centrale aux côtés de Danilo Pereira et permettrait à Achraf Hakimi d’occuper son poste de prédilection dans le couloir droit. Dans l’entrejeu, le quotidien francilien voit une association Vitinha, Manuel Ugarte et Lee Kang-In (ou Marco Asensio). Enfin, Gonçalo Ramos devrait être préféré à Randal Kolo Muani pour accompagner Kylian Mbappé, capitaine, et Ousmane Dembélé en attaque.

De son côté, L’Equipe voit un onze de départ différent dans tous les secteurs de jeu. En défense, une charnière centrale Danilo Pereira – Milan Skriniar pourrait être alignée, laissant les postes de latéraux à Lucas Hernandez et Achraf Hakimi. Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery devrait être associé à Manuel Ugarte et Vitinha. Enfin, en attaque, le quotidien sportif voit Ousmane Dembélé être utilisé dans son nouveau rôle de faux numéro 9, laissant ainsi la profondeur aux deux ailiers, Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Skriniar, Danilo, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Kolo Muani, Dembélé, Mbappé (c)

(Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Danilo, L.Hernandez, Mukiele – Lee (ou Asensio), Ugarte, Vitinha – Dembélé, Ramos, Mbappé (c). Le XI probable de Rennes : Mandanda (c) – Seidu, Omari, Theate, Truffert – Bourigeaud, Santamaria, D.Doué, Terrier – Kalimuendo, Gouiri (ou Blas)

Les compositions probables PSG / Rennes (Le Parisien)