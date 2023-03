PSG / Rennes : les compositions probables

Cet après-midi (17h05, Canal Plus Sport 360), le PSG reçoit Rennes dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Christophe Galtier va devoir faire avec un groupe fortement amoindri.

Pour poursuivre sa belle série de quatre victoires de suite en Ligue 1, le PSG doit faire avec plusieurs absents de marque pour son match contre Rennes ce dimanche au Parc des Princes. Outre Presnel Kimpembe et Neymar, absents jusqu’à la fin de la saison, Christophe Galtier devra faire sans Sergio Ramos, Nordi Mukiele, Achraf Hakimi, Marquinhos mais également Carlos Soler. Décimé en défense, le coach parisien a fait appel à deux titis qui font leur première apparition dans le groupe, Nehemiah Fernandez-Veliz (18 ans, défenseur central) et Hugo Lamy (19 ans, latéral droit). Christophe Galtier qui pourrait innover pour composer son arrière garde.

Warren Zaïre-Emery dans la défense à trois ?

Depuis qu’il joue régulièrement avec l’équipe première du PSG, Warren Zaïre-Emery a évolué à beaucoup de postes. Ce dimanche contre Rennes, il pourrait jouer dans la défense à trois en compagnie d’El Chadaille Bitshiabu et Danilo Pereira selon l’Equipe. Le titi avait été testé à ce poste par le staff du PSG à l’entraînement lorsque Sergio Ramos avait dû écourter sa séance. Du côté du Parisien, on pense que Christophe Galtier va opter pour une défense à quatre avec une charnière centrale composée de Bitshiabu et Danilo. WZE débuterait sur le banc. Nuno Mendes jouerait arrière gauche, Timothée Pembélé à droite. Le milieu serait composé de Marco Verratti et Vitinha alors que Renato Sanches et Fabian Ruiz joueraient, respectivement, milieu droit et milieu gauche. Lionel Messi et Kylian Mbappé formeraient le duo d’attaque. Pour l’Equipe, ce serait donc un système à trois défenseurs avec Mendes et Pembélé dans le rôle des pistons, un milieu Verratti–Ruiz, Vitinha positionné numéro 10 derrière Kylian Mbappé et Lionel Messi.