PSG / Saint-Etienne – le groupe parisien sans Achraf Hakimi

Ce soir (21 heures, Canal Plus Décalé), le PSG reçoit – au Parc des Princes – Saint-Etienne dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Battus la semaine dernière, les Rouge & Bleu voudront retrouver le goût de la victoire contre le 16e de Ligue 1. Ce samedi matin, Mauricio Pochettino a dévoilé son groupe pour la réception des Verts. Blessés, Ander Herrera (gène musculaire), Leandro Paredes (adducteurs) et Sergio Ramos (mollet) sont forfaits. Achraf Hakimi, en raison d’une réévaluation musculaire du quadriceps est laissé au repos entre 48 et 72 heures et est donc absent pour ce soir. Le titi Xavi Simons est lui bien présent.

Le groupe du PSG

(5) : Kylian Mbappé, Mauro Icardi, Neymar, Angel Di Maria, Lionel Messi Absents : Marco Verratti (suspendu), Achraf Hakimi (réévaluation musculaire du quadriceps) Leandro Paredes (adducteurs), Ander Herrera (gêne musculaire), Sergio Ramos (mollet), Layvin Kurzawa (dos), El Chadaille Bitshiabu, Ismaël Gharbi, Edouard Michut, Nathan Bitumazala, Denis Franchi, Lucas Lavallée

Rappel du point médical

Leandro Paredes est resté en soins pour une douleur aux adducteurs. La reprise de la course est envisagée en début de semaine prochaine.

Sergio Ramos poursuit son traitement et sa ré-athletisation pour une lésion du mollet droit, la reprise de la course est envisagée en milieu de semaine prochaine.