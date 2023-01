PSG / SCO : Historique, enjeux et clés du match

Pour le compte de la 18e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit le SCO d’Angers ce mercredi soir (21h sur Canal +) au Parc des Princes. L’occasion pour les hommes de Christophe Galtier de renouer avec la victoire en championnat après le revers subi face au RC Lens. Zoom sur l’historique, les enjeux et les clés de ce PSG – Angers.

Cette rencontre de la 18e journée de Ligue 1 Uber Eats entre le Paris Saint-Germain et le SCO d’Angers est symbolique pour les Rouge & Bleu. En effet, les Angevins ont été les premiers adversaires du club de la capitale lors de son premier match dans l’élite du championnat de France le 11 août 1971. Le PSG s’était alors incliné 2 buts à 0. La première victoire glanée au Parc des Princes en première division remonte au 13 août 1974 face à … Angers. Alors menés par Just Fontaine sur le banc de touche, les Parisiens l’avaient emporté 3 buts à 2. Depuis ce premier succès dans son antre, le club de la capitale compte aujourd’hui 529 succès en 866 matchs au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain se dresse ce soir pour la 32e fois de l’histoire face au SCO d’Angers. Le bilan est largement en faveur de l’équipe qui reçoit ce soir avec 21 victoires, 7 nuls et seulement 3 défaites. En terme de confrontations directes, le PSG surfe sur une série de 27 rencontres officielles sans défaite face aux Angevins. Le dernier revers des Parisiens face à leurs adversaires du soir remonte au 12 janvier 1975 et une défaite (3-1) en terres angevines. Une série d’invincibilité record pour les Rouge & Bleu. L’autre série face au SCO d’Angers est celle des victoires consécutives. En effet, le Paris Saint-Germain reste sur 14 succès de rang face aux Scoïstes en matchs officiels. Une série qui dure depuis le 0-0 du 1er décembre 2015 au Stade Raymond Kopa en championnat, et qui est la deuxième plus belle performance derrière les 17 victoires consécutives face au FC Nantes.

Image : psg.fr

Dans l’histoire, c’est pas moins de 12 joueurs qui ont porté les couleurs des deux clubs : Loris Arnaud, Claude Arribas, Thierry Bacconnier, Sylvain Bied, Jean-Pierre Bosser, Grégory Bourillon, Jean Deloffre, Jean-Pierre Dogliani, Bruno Germain, Albert Poli, Kalifa Traoré et Pierre Vermeulen. En terme de performance face à Angers, le meilleur buteur parisien est Kylian Mbappé avec 8 réalisations. Le numéro 7 du PSG devance ainsi François M’Pelé et Neymar (6), Angel Di Maria (5) puis Edinson Cavani et Mauro Icardi (4).

Les enjeux

Si le PSG doit renouer avec la victoire en championnat devant son public ce mercredi soir, c’est également pour garder son avance sur le RC Lens au classement. Avant la 18e journée de Ligue 1 Uber Eats, le Paris Saint-Germain compte 4 points d’avance sur les Sang & Or. La défaite sur la pelouse du Stade Bollaert-Delelis a mis fin à une longue série d’invincibilité des Rouge & Bleu en championnat, cependant, les hommes de Christophe Galtier demeurent intouchables au Parc des Princes.

La clé du match

Au Parc des Princes, les Rouge & Bleu ont toujours trouvé la faille depuis le 0-0 face à l’OGC Nice le 21 décembre 2021 alors entraîné par … Christophe Galtier. En 19 matchs dans son antre, le PSG a inscrit 51 buts. Un chiffre sur lequel il faudra s’appuyer au moment d’affronter le SCO d’Angers ce mercredi soir.

Des chiffres et faits dressés par Michel Kollar sur le site officiel du Paris Saint-Germain.