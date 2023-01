C’est officiel : Hugo Lloris prend sa retraite internationale avec l’Équipe de France. Un départ qui va dessiner une nouvelle hiérarchie en ce qui concerne le capitanat en Bleu.

Après plus de dix ans passés dans la cage tricolore, Hugo Lloris a décidé de raccrocher ses gants internationaux. Une belle opportunité pour un certain Mike Maignan qui pourrait, par exemple, s’octroyer une place de titulaire. Mais outre la question du gardien pur et dur, une autre interrogation se pose : avec le départ de l’ancien lyonnais, qui récupérera le brassard de capitaine laissé vacant ?

Kylian Mbappé, le successeur légitime ?

Là, deux options semblent s’offrir à Didier Deschamps : soit promouvoir Raphaël Varane, lui qui se plaçait comme le vice-capitaine d’Hugo Lloris. Soit c’est Kylian Mbappé qui prend en charge cette responsabilité. Ce dernier a d’ailleurs déjà porté le brassard de l’Équipe de France à certaines occasions. Et pour Jérôme Rothen, qui s’exprime sur les ondes de RMC, c’est le second choix qui doit être acté, même s’il doute fortement que le sélectionneur français aille vers cette voie.

« Si c’était moi, oui, je choisirais Kylian Mbappé. Mais connaissant Didier Deschamps, je pense qu’il ne le mettra pas capitaine. Pourquoi ? Parce qu’il fait trop de bruits. Parce qu’il s’exprime trop. Et Didier Deschamps est à l’opposé de ça. Il refusera que son capitaine s’exprime de la sorte, qu’il mette un petit peu le feu en conférence de presse. (…) Mais selon moi, l’importance qu’il possède aujourd’hui, sur le terrain et en-dehors, fait qu’il est l’image du football français. Donc, dans la logique, c’est qu’il nous représente car c’est le meilleur joueur à tous les niveaux. »