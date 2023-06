D’après le dernier bulletin de l’hôpital de Séville où est interné Sergio Rico depuis son accident de cheval, aucune évolution n’est a notifier pour le gardien numéro 2 du PSG.

Alors que l’accident qu’a subi le gardien remplaçant du Paris Saint-Germain, Sergio Rico, remonte à plus de deux semaines, son état de santé est toujours autant préoccupant selon les derniers échos de nos confrères du Parisien. Victime d’un accident de cheval le dimanche 28 mai dernier, à l’occasion d’un pèlerinage dans le village d’El Rocio, en Andalousie, l’Espagnol avait pourtant arrêté la sédation mercredi dernier, avant d’être replacé sous sédatif vendredi. L’hôpital universitaire Virgen del Rocio de Séville a de nouveau publié un bulletin médical ce lundi, ne constatant aucune évolution depuis la remise sous sédation du portier Parisien.

« Sergio Rico reste stable malgré la gravité de ses blessures, à l’unité de soins intensifs de l’hôpital universitaire Virgen del Rocío de Séville […] Il continue sous les effets de la sédation, avec une surveillance et un suivi étroits, étant assisté par l’équipe de médecine intensive, en consensus avec d’autres spécialistes de manière multidisciplinaire », précise le communiqué.

Toujours dans l’attente d’avancées dans les soins de son numéro 2, le PSG se penche sur le sujet et rechercherait activement une nouvelle doublure à Gianluigi Donnarumma. En effet, Keylor Navas, qui espère rebondir en Angleterre après ses six mois en prêt à Nottingham Forest, ne devrait plus porter le maillot Rouge & Bleu officiellement. Pour assurer ce rôle de numéro 2, la piste de Guillermo Ochoa reste envisageable.

