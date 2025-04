PSG – Tentative de vol par effraction chez Willian Pacho

Depuis de nombreuses années, les joueurs du PSG sont visés par des cambriolages. Willian Pacho aurait pu être le dernier d’une longue liste.

Actuellement en Équateur pour disputer deux matches de qualification à la Coupe du Monde 2026 avec sa sélection (Venezuela et Chili), Willian Pacho a vu son domicile dans l’Ouest parisien être victime d’une tentative de vol par effraction, selon les informations du Parisien. La vitre de sa véranda a notamment été brisée, sans qu’aucun vol ne soit constaté. C’est sa femme de ménage qui aurait alerté les autorités en début de soirée, indique le quotidien francilien.

Plusieurs joueurs du PSG déjà victimes ces dernières années

Le défenseur central du PSG n’est pas la première cible de voleurs au sein du PSG. Il y a quelques années, Thiago Silva, Eric Maxim Choupo-Moting, Ezequiel Lavezzi ou encore Sergio Rico, Angel Di Maria, Marco Verratti ou Lucas Hernandez avaient été victimes de cambriolages. Le Parisien rappelle que le 4 mars 2021, deux effractions ont eu lieu simultanément chez Angel Di Maria et chez les parents de Marquinhos. Le père du Brésilien avait notamment subi des violences. Les coupables avaient écopé de 7 ans de prison ferme et de cinq ans dont trois assortis d’un sursis probatoire. « Gianluigi Donnarumma a également été ligoté avec sa compagne dans le VIIIe arrondissement de Paris, pour un butin estimé à un demi-million d’euros. Enfin, Alexandre Letellier a été menacé par une arme, tout comme sa compagne et ses deux enfants », conclut Le Parisien.