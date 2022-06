Comme ses coéquipiers du PSG, Marco Verratti est actuellement en vacances avant de retrouver les terrains du centre d’entraînement dans quelques semaines afin de préparer la nouvelle saison. Actuellement à Ibiza avec sa femme Jessica Aidi, le milieu de terrain a vécu une mésaventure.

Verratti a loué une maison appartenant à Ronaldo

Comme le rapporte le Daily Mail, la maison que louait le milieu de terrain du PSG – qui appartient à la légende du football brésilien Ronaldo – a été cambriolée dimanche. Marco Verratti et sa femme n’étaient pas présents au moment des faits et n’ont donc pas croisé les voleurs. Ces derniers auraient volé pour presque trois millions d’euros en objets de valeurs, bijoux et argent liquide. Ils n’ont pas été retrouvés et l’enquête serait toujours en cours selon la publication britannique.