Le 14 mars dernier lors du match PSG / FC Nantes au Parc des Princes, le domicile d’Ángel Di María avait connu un cambriolage. Sorti en cours de jeu lors de cette rencontre, l’international argentin avait rapidement rejoint sa famille à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Et ce lundi, L’Equipe nous informe que trois suspects sont actuellement en garde à vue et auditionnés dans le cadre du cambriolage chez le numéro 11 parisien. « Les policiers de la brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne ont interpellé, ce lundi 4 octobre, trois hommes, âgés de 25 à 30 ans, soupçonnés d’avoir participé à cet audacieux fric-frac. » Pour rappel, les voleurs étaient repartis avec des bijoux et des montres de luxe pour un montant estimé à plus de 500.000 €.

Le quotidien sportif rapporte que les enquêteurs de la BRB les ont arrêtés dans le cadre d’une information judiciaire ouverte par le parquet de Nanterre pour des faits de ‘vol’, ‘tentative de vol’ et ‘association de malfaiteurs’. Ces trois suspects sont également entendus pour une tentative de cambriolage chez Julian Draxler entre la fin du mois de février et le début du mois de mars 2021.