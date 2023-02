PSG / TFC : Découvrez le groupe des Toulousains

Pour le compte de la 22e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit le TFC ce samedi (17h sur Prime Video) au Parc des Princes. Une rencontre qui sera marquée par de grosses absences du côté des Parisiens. Philippe Montanier devrait lui pouvoir compter sur ses forces vives.

En effet, pour le PSG, Kylian Mbappé, Neymar, Sergio Ramos ne seront pas de la partie. Si le groupe de Christophe Galtier est bien amoindri, Philippe Montanier, lui, a pu composer son groupe de 22 joueurs sans trop réfléchir. Pour le Toulouse FC, il faudra noter les absences de longues durées du défenseur remplaçant Denis Genreau et Rhys Healey. Les attaquants Thijs Dallinga et Zakaria Aboukhlal, meilleur buteurs du TFC en championnat avec respectivement 7 et 5 réalisations seront présents au Parc des Princes.

Le groupe du TFC au Parc des Princes

Gardiens : Maxime Dupé – Kjetil Haug – Guillaume Restes

Défenseurs : Logan Costa – Mikkel Desler – Moussa Diarra – Warren Kamanzi – Rasmus Nicolaisen – Anthony Rouault – Gabriel Suazo

Milieux : Farès Chaibi – Brecht Dejaegere – Vincent Sierro – Stijn Spierings – Théocharis Tsingaras – Branco van den Boomen

Attaquants : Zakaria Aboukhlal – Veljko Birmancevic – Thijs Dallinga – Ado Onaiwu – Rafael Ratão.