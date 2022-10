PSG / Troyes : annoncez votre pronostic

Dans moins d’une heure, le PSG reçoit Troyes dans le cadre de la 13e journée. Pour cette rencontre, Christophe Galtier a décidé de faire un peu tourner son équipe en laissant sur le banc Achraf Hakimi, Marquinhos et Fabian Ruiz, qui ont beaucoup joué ces dernières semaines. Ces derniers sont remplacés par Nordi Mukiele, Presnel Kimpembe – qui est titulaire pour la première fois depuis son retour de blessure – et Carlos Soler, qui a marqué son premier but avec le PSG mardi contre le Maccabi Haïfa.

À moins d’une heure du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre ? Annoncez votre pronostic ici. Mardi soir, le PSG a surclassé le Maccabi Haïfa (7-2) pour s’offrir une qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Un résultat que personne n’avait trouvé ici. Dommage.