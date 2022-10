PSG / ESTAC – Les compositions officielles

Le PSG a rendez-vous avec la 13e journée de Ligue 1 à l’occasion de la réception de l’ESTAC Troyes. Et à un peu moins d’une heure de ce coup d’envoi prévu à 17h00, Christophe Galtier vient de dévoiler sa composition d’équipe.

Le PSG fait la course en tête au sein de l’élite hexagonale et ce, depuis l’entame de la saison en cours. Seul poursuivant à tenir un tant soit peu le rythme, le RC Lens l’a emporté ce vendredi soir face au Toulouse FC. Neymar Jr et ses coéquipiers ont donc une mission en cette fin d’après-midi : repartir de leur antre avec trois points supplémentaires dans leur besace. Et pour cela, Christophe Galtier a concocté un XI assez intéressant sur le papier entre indiscutables et remplaçants.

Ainsi, sans surprise, Gianluigi Donnarumma gardera la cage aux arrières de ce système qui s’articule une fois encore en 4-3-3. La charnière centrale sera composée de la paire inédite Presnel Kimpembe – Sergio Ramos. Nordi Mukiele supplée Achraf Hakimi sur le côté droit et Juan Bernat enchaîne de l’autre côté. L’entrejeu, à trois têtes, verra évoluer Marco Verratti, Vitinha et Carlos Soler. L’Ibère devrait jouer un cran plus haut afin de soutenir au mieux les trois phénomènes du secteur offensif : Neymar Jr, Kylian Mbappé et Lionel Messi.

La feuille de match de PSG / Troyes

13e journée de Ligue 1 – Parc des Princes – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Éric Wattelier – Assistants : Erwan Findjean et Florian Gonçalves – Quatrième arbitre : Olivier Thual – VAR : Jérémie Pignard et Marc Bollengier

Le XI du PSG : Donnarumma, Mukiele, Ramos, Kimpembe, Bernat – Verratti, Vitinha, Soler – Neymar, Mbappé, Messi Remplaçants : Navas, Hakimi, Marquinhos, Mendes, El Chadaille, Ruiz, Sanches, Sarabia, Ekitike,