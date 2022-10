Remplaçant au coup d’envoi, Carlos Soler a clôturé le festival du PSG face au Maccabi Haïfa (7-2) sur une belle frappe du pied gauche de l’extérieur de la surface sur une passe décisive de Lionel Messi, élu homme du match. L’Espagnol qui a marqué son premier but sous le maillot Rouge & Bleu. Au micro de RMC Sport 1, Soler a savouré cette première réalisation.

« On est très content. On a réalisé une performance très complète. Dommage que l’on ait concédé deux buts. On préfère ne pas en prendre mais on aurait pu encore avoir plus d’occasions mais le plus important était de gagner et on a gagné de belle manière. Mon but ? Je suis très content parce que je travaille beaucoup. J’entre systématiquement en jeu. Je savais que cela allait être compliqué en venant ici. Je profite de toutes les minutes qui me sont données. Je suis ici pour être heureux. C’était le dernier but du match, je l’ai fêté. Je suis-là et je suis très heureux d’avoir marqué ce but.«