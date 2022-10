PSG / Troyes : le groupe troyen avec deux titis parisiens

Cet après-midi (17 heures, Prime Video), le PSG reçoit Troyes – au Parc des Princes – dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Avec cette rencontre, les Rouge & Bleu voudront poursuivre leur très bon début de saison et reprendre leur avance sur leur dauphin, Lens étant revenu à deux points après sa victoire contre Toulouse (3-0) hier. De son côté, Troyes voudra son exploit de la saison dernière, lorsque les Troyens avaient tenu en échec le PSG (2-2). Pour cette rencontre, Bruno Irles devra faire sans Florian Tardieu et Lucien Agoumé. Mais il pourra compter sur les titis Thierno Baldé et Wilson Odobert qui ont rejoint l’ESTAC l’été dernier en provenance du PSG.

Le groupe de Troyes

Gardiens (2) : Gauthier Gallon – Mateusz Lis

Défenseurs : (8) Thierno Baldé – Andreas Bruus – Abdu Conté – Yasser Larouci – Erik Palmer-Brown – Jackson Porozo – Adil Rami – Yoann Salmier

Milieux (5) : Xavier Chavalerin – Tristan Dingomé – Rominigue Kouamé – Rony Lopes – Ante Palaversa