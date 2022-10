Pour le compte de 13e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit Troyes au Parc des Princes, ce samedi 29 octobre (17h sur Prime Video). En marge de cette rencontre, le coach troyens, Bruno Irles, était présent aujourd’hui en conférence de presse d’avant-match. Extraits choisis.

Bruno Irles a débuté sa conférence de presse en faisant un point sur l’état de forme de son groupe. L’occasion pour le techniciens français d’annoncer, pour ce PSG / Troyes, les forfaits de Florian Tardieu, Lucien Agoumé, Jessy Moulin, et le retour du champion du monde 2018 dans son groupe, Adil Rami.

Le contexte de la rencontre, entre deux matchs de LDC pour le PSG

« Oui si on cherche le positif effectivement, il arrive entre deux matchs. Mais je pense que même si le PSG fait tourner et met une équipe complètement différente de celle qu’il y avait joué contre le Maccabi Haïfa et celle qui va jouer contre la Juve, ils seront opérationnels. On est pas du tout dans la situation de la saison dernière, où là il y avait relâchement. […] Je ne les ai pas vu prendre un match tranquille, leur entraîneur n’est pas comme ça, il ne les lâche pas sur les matchs. Face au Maccabi Haïfa, même à 3-0 ils ont pas lâché l’affaire« .

Prendre ce match comme une parenthèse ?

« Pour vous, moi non. Quand on est allé à Monaco (victoire de l’ESTAC 2-4 le 31 août dernier au Stade Louis II), on m’a posé la même question. Il n’y a pas de match gala. Oui ça va être super compliqué, oui ils sont en pleine bourre, mais encore une fois, il n’y a pas de match gala. Même s’il y a une infime porte qui peut s’ouvrir pour qu’on aille récupérer des points au Parc des Princes, on fera tout pour s’incruster dans cette porte. On a des progrès à faire. On a la chance d’avoir 90 minutes dans des supers conditions pour travailler sur les prochains matchs, et sur ce match. Encore une fois si la porte s’ouvre de deux millimètres, on va se jeter dedans« .

Un match particulier en tant que coach ?

« Oui, moi j’ai beaucoup aimé ce stade [Le Parc des Princes ; NDLR] en tant que joueur. C’est un stade que j’apprécie beaucoup. Si on doit comparer à Paris, je le préfère au Stade de France. J’aime l’ambiance qu’il y a, l’atmosphère, la pelouse, maintenant elle est magnifique. C’est des matchs, comme les joueurs, qu’on a envie d’apprécier et de jouer et sur lesquels on a envie de performer. On a hâte d’y être« .

Sur les retrouvailles entre le PSG et Thierno Baldé et Wilson Odobert

« C’est vrai qu’il y a un aspect émotionnel. Après ils savent aussi que dans mes choix et c’est ce qui conditionne leur match, c’est pas le fait qu’ils soient parisiens et issus de Paris et ex-parisiens, ils doivent être performants et s’ils sont sur le terrain c’est qu’ils ont été performants jusqu’à maintenant. Quand je reviens au Stade Louis II [Bruno Irles est un ancien joueur de l’ASM ; NDLR], j’ai envie d’être bon au Stade Louis II. Quand eux vont revenir à Paris, ils vont revenir chez eux et auront envie d’être bon. Par rapport à leur âge, il faut que les émotions soient positives, parce qu’ils ont tout a gagné, en montrant justement qu’ils ont le niveau de la Ligue 1, et je pense, pour avoir discuté avec eux, sans aucune rancune« .

Une conférence de presse durant laquelle a également répondu sur le changement tactique opéré par Christophe Galtier. Une paramètre à prendre en compte pour Bruno Irles qui a évoqué l’idée de densifier son milieu de terrain malgré les absences dans ce secteur de jeu de Florian Tardieu et Lucien Agoumé. Le point presse est à retrouver dans son entièreté sur le site officiel de l’ESTAC.