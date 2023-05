Au PSG de 2016 à 2018, Hatem Ben Arfa n’a pas connu l’aventure parisienne comme il l’aurait souhaité. Cependant, en deux saisons, le Français a eu le temps de côtoyer de nombreuses stars au Camp des Loges, dont certaines qui l’ont impressionné.

En tant que redoutable dribbleur qu’il est, on peut facilement imaginer Hatem Ben Arfa avoir fait tourner les têtes entre 2016 et 2018 au Camp des Loges. Cependant, au Paris Saint-Germain, certains composants de l’arrière garde avait du répondant. En effet, pour la chaîne YouTube LE FIVE, Hatem Ben Arfa s’est confié sur le défenseur le plus impressionnant qu’il a croisé dans sa carrière. Une rencontre faite au Centre Ooredoo : « Un défenseur qui m’a impressionné, à l’entraînement surtout car j’étais avec lui, c’est Thiago Silva« , a déclaré l’ancien numéro 21 du PSG avant de poursuivre : « Il m’a impressionné. Véritablement il m’a impressionné. Au niveau de l’anticipation, c’est à dire qu’il anticipait tout. L’intelligence, le placement, la technique, en fait il pouvait jouer presque ! Tu as l’impression qu’il savait où tu allais faire la passe, où tu allais faire le dribble. Avec lui, quand j’étais à l’entraînement, il fallait vraiment que j’use de mon instinct pur pour pouvoir faire quelque chose. C’est à dire que si je réfléchissais, il avait déjà réfléchi avant moi. Donc il fallait que ce soit mon instinct qui parle. Parce qu’il réfléchis trop vite. Et c’est pour ça que pour moi c’est un l’un des plus grands défenseurs du monde« .