Pour le compte de la 11e journée du championnat, les U19 du PSG l’ont emporté largement (7-0) à domicile face à Gonfreville. Une victoire qui permet de finir la semaine en beauté après la qualification en huitième de finale de Youth League acquise mercredi face à la Juventus Turin (4-4).

Les joueurs de Zoumana Camara ont parfaitement surfer sur cette qualification européenne. En effet, en s’imposant (7-0) sur leur pelouse face à Gonfreville, les titis parisiens se placent à la quatrième position à trois points des U19 de Caen, au classement du championnat national de leur catégorie. Ce sixième succès de la saison a été mené par Ilyes Housni. Le numéro 9 parisien a inscrit un doublé (12e, 15e) ce dimanche, après celui qu’il a signé mercredi face à la Juventus Turin. Hugo Lamy a creusé l’écart à la 53e pour les Rouge & Bleu, imité par Queyrell Tchicamboud (63e) sur son premier ballon après son entrée en jeu. A 4-0, les Parisiens ont continué d’attaquer, puisque Christ Mukelenge y va de son but également à la 73e, avant de voir Romaric Etonde (85e) faire trembler les filets à son tour, puis Tchicamboud clos le spectacle à la 90e en inscrivant son deuxième but de la rencontre. Un récit de la rencontre à retrouver sur le site les titisdupsg.

Les titis parisiens se déplaceront dimanche prochain sur la pelouse de Caen, un match on ne peut plus important, tant les deux équipes sont séparées par seulement trois points au classement (18 pour le PSG et 15 pour les Caennais). Un victoire dimanche 13 novembre permettrai aux Rouge & Bleu de s’emparer seuls de la 4e place du classement.