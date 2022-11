Pour le compte de la 14e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG l’a emporté (1-2) sur la pelouse du FC Lorient. Une rencontre qui permet aux Parisiens de consolider leur première place au classement, mais aussi de se diriger vers leur prochaine échéance : le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions.

C’est dans la fouée de cette victoire (1-2) sur la pelouse du Moustoir que Christophe Galtier s’est rendu en conférence de presse d’avant-match. L’occasion pour les journalistes présents sur place de recueillir les sentiments du technicien français à moins de 24h du tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Le PSG s’est qualifié pour le tour suivant en C1 dans la position du deuxième du groupe H, une petite déconvenue qui a fait couler beaucoup d’encre ces dernières heures : « Oui, on va tomber sur un gros mais peut-être qu’un gros va tomber sur un gros aussi. J’attends ça sereinement. On n’a pas fini premiers avec des circonstances incroyables mais c’est comme ça« . En effet, les chiffres ne tendent pas vers une victoire finale du Paris Saint-Germain, tant les deuxième lors des phases de poules ne sont pas ceux qui, en général, soulèvent la coupe aux grandes oreilles : « Mais l’histoire de la Champions League montre que souvent des seconds, sur des tirages difficiles, ont pu se qualifier. Et il y en a beaucoup plus que ce qu’on pense. Donc voilà on attend sereinement le tirage et quand l’heure viendra de la compétition, on s’y préparera du mieux possible pour être performants« , a déclaré Christophe Galtier à ce sujet.

Pour rappel, vous pouvez retrouver toutes les informations concernant le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions, avec tous les potentiels adversaires du PSG, les probabilités, les dates et horaires des rencontres … ici.