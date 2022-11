Après une première année en alternance avec Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma connaît un nouveau statut cette saison avec une place de titulaire. Devenu portier numéro 1, l’Italien a sauvé à quelques reprises les Rouge & Bleu lors de cet exercice 2022-2023.

Arrivé libre de tout contrat à l’été 2021, en provenance de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma a connu un première saison contrastée sous le maillot du PSG. Auteur d’une première partie de saison réussie malgré la concurrence avec Keylor Navas, l’Italien de 23 ans a par la suite vécu une seconde partie de saison plus compliquée avec en point d’orgue l’élimination désastreuse en huitièmes de finale de Ligue des champions face au Real Madrid. Mais depuis l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc des Rouge & Bleu cet été, le champion d’Europe 2021 avec l’Italie a été placé comme gardien titulaire et a montré son importance lors de plusieurs rencontres.

« J’essaie d’être toujours alerte, concentré »

Et à l’approche du dernier match (ce dimanche face à l’AJ Auxerre) avant la Coupe du monde 2022, Gianluigi Donnarumma a été questionné sur ses parades, dans un entretien au site officiel du club.« Ma parade préférée est toujours la prochaine. Je pense toujours à l’avenir, je pense au prochain match et à bien faire pour que tout se passe bien. Donc la parade la plus importante est toujours la suivante. J’ai toujours pensé comme ça. Je pense qu’il ne faut pas trop réfléchir, ni trop repenser à ce qui est passé. Et puis le plus important c’est aussi de penser à l’équipe et pas à soi-même. J’essaie de donner un coup de main, j’essaie d’être important pour l’équipe, de soulager la défense, d’être toujours alerte, concentré. C’est ça mon objectif. Ensuite, les arrêts arrivent, ils sont surtout une conséquence. Mais l’important, c’est de penser ensemble au groupe, et c’est ainsi que nous pouvons aller très, très loin. »

Auteur d’un arrêt sur penalty le 10 septembre dernier lors de la courte victoire face au Stade Brestois (1-0), le portier du PSG brille dans ce type d’exercice comme en atteste ses performances lors du championnat d’Europe 2021 face à l’Espagne (1-1, 4 t.a.b 2) et l’Angleterre (1-1, 3 t.a.b 2). Dans cet entretien à PSG TV, Gianluigi Donnarumma a livré son secret sur les penalties arrêtés. « Il y a beaucoup de travail derrière. Nous observons et étudions beaucoup les joueurs adverses. Ensuite, c’est sûr qu’il faut avoir un peu de chance, mais l’important c’est surtout de bien se préparer aux penalties (…) Et ensuite pour revenir au match face à Brest, le plus important était de garder notre 1-0 et de ramener la victoire. Donc quand je l’ai arrêté… C’était encore plus beau. »