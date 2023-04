PSG : Une gestion des titis qui interroge…

Deux jours avant la réception de Lorient pour le compte de la 33e journée de Ligue 1, l’entraîneur du Paris Saint Germain – Christophe Galtier – répondait aux questions des journalistes cet après-midi en conférence de presse. L’occasion d’évoquer le mercato, la fin de saison et l’utilisation des titis parisiens.

Douche froide pour les jeunes du PSG. S’ils espéraient intégrer la rotation d’ici à la fin de la saison, les propos de leur entraîneur ont probablement calmé leurs ardeurs. Christophe Galtier s’est montré particulièrement clair en conférence de presse, assumant ne faire aucun cadeau aux jeunes joueurs, pour ne pas laisser de points en route.

« Il y a la réalité du championnat, on a l’objectif d’aller chercher ce titre. Par rapport à des saisons précédentes, le PSG était pratiquement champion et mes collègues avaient l’occasion d’intégrer plus rapidement les jeunes. La réalité aujourd’hui, c’est qu’il y a 8 points d’avance mais ce n’est pas suffisant. Tout le monde pensait qu’il allait y avoir un accrochage entre Lens et Monaco ou l’OL et l’OM, mais ça n’a pas été le cas. On ne doit pas laisser des points parce qu’on intègre des jeunes.«

Pour l’entraîneur parisien, faire jouer les jeunes formés au club reviendrait à mettre l’équipe en danger et perdre des points trop facilement. Il les juge inaptes à l’exigence du haut niveau et estime qu’être dans le groupe représente déjà un privilège immense.

« Forcément, ce que je dis ne peux pas les satisfaire. Mais être dans le groupe, au quotidien et au contact de joueurs de classe mondiale, c’est un privilège. À un certain moment, ils joueront avec l’équipe et ils seront prêts. Certains l’ont déjà fait, alors qu’ils n’ont pas encore 17 ans. Il y a très peu de clubs qui peuvent vous donner ça, de jouer la Ligue des champions. Ils ont un privilège énorme, c’est de pouvoir s’entraîner tous les jours avec des joueurs d’un niveau incroyable, c’est aussi ça la progression pour savoir ce qu’on doit faire à l’entraînement. Ils sont très souvent aussi sur la feuille de match. Ils manquent de temps de jeu avec leurs catégories mais partager des préparations de match, être dans le groupe, c’est un grand privilège. Avoir des minutes de jeu au PSG, c’est difficile. »

Si l’argument du PSG intraitable qui ne laisse pas traîner de points s’entend, le nombre de minutes disputées par les jeunes joueurs reste tout de même famélique. D’autant que le PSG n’a pas excité par son jeu cette saison. Alors pourquoi ne pas faire preuve d’imagination et tenter les titis lors de rencontre comme celle d’Angers, lanterne rouge du championnat ?

Les jeunes n’ont eu que très peu de temps de jeu à se mettre sous la dent et rien ne semble indiquer un retournement de situation. Pire, leurs minutes ne font que diminuer au fur et à mesure de la saison : après une titularisation surprise face au Bayern Munich en février dernier (0-1), Warren Zaire-Emery a eu depuis moins de temps de s’exprimer sur les pelouses de Ligue 1. À l’image de ses trois dernières sorties, le milieu de terrain est certes sorti du banc à trois reprises, mais cumule seulement… 5 minutes de temps de jeu ! El Chadaille Bitshiabu a joué 16 minutes aussi sur les trois derniers matchs. Ismaël Gharbi est apparu sept minutes contre l’OL et n’a plus joué depuis. Quant à Timothée Pembélé et Ilyes Housni, ils n’ont pas foulé la pelouse depuis le mois de mars.

Une situation démonstrative des peines du PSG à sortir des jeunes de sa formation. À qui la faute ? Aux titis, pas assez performants ? À Christophe Galtier, trop intransigeant et réticent à l’idée de laisser leur chance aux jeunes ? L’avenir le dira, mais la gestion des titis parisiens pousse à la réflexion…