Si son niveau de jeu peut souvent être exaspérant, le PSG réalise néanmoins un premier quart d’exercice tout à fait satisfaisant d’un point de vue statistique. Large leader de Ligue 1, avec onze unités d’avance, après 14 journées, le club de la capitale pointe également à une seconde place au sein de son groupe de Ligue des Champions et est, avant la dernière journée, qualifié pour les 8e de finale de la compétition.

Malgré ce, Christophe Pélissier, le coach du FC Lorient, qui était présent en conférence de presse avant la rencontre des siens face au Stade Rennais, a estimé que le PSG n’était pas actuellement la meilleure écurie de Ligue 1. À ses yeux, ce titre revient aux Rennais de Bruno Genesio : « Je considère que Rennes est la meilleure équipe de Ligue 1, sans discussion. Quand on voit ses matches, ses statistiques, c’est assez impressionnant. J’ai été impressionné par son match contre Lyon (4-1), contre Montpellier (2-0) également, a-t-il exposé, dans des dires relayés par Ouest-France. Il n’y a pas les mêmes individualités, mais collectivement, je pense Rennes meilleur au PSG. La preuve, je crois qu’ils les ont battus non (2-0) ? L’effectif est impressionnant sur le terrain et sur le banc. Il y aurait de quoi faire une deuxième équipe très compétitive..«