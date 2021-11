L’Atlético sur un jeune titi du PSG

Le PSG, sous la houlette de Mauricio Pochettino, tarde à faire confiance à ses jeunes pousses, et c’est un euphémisme. Du coup, certains titis parisiens se posent énormément de questions sur leur avenir à court terme avec leur club formateur. Un constat qui prend toute sa dimension quand on sait que de nombreux clubs lorgnent sur les jeunes talents du centre de formation parisien. Nouvel exemple de cet état de fait avec Ayman Kari. Âgé de 17 ans, ce talentueux milieu de terrain, qui prend de l’envergure avec les U19 rouge et bleu cette saison, aurait tapé dans l’œil de l’Atlético de Madrid, nous indique As. Mieux, les décideurs madrilènes seraient, d’ores et déjà prêts, à passer à l’offensive pour celui qui n’a pas encore de contrat professionnel et qui possède un contrat stagiaire jusqu’en juin 2022.