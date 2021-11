Ce jeudi soir, le PSG Handball était opposé à Porto dans un match capital dans la course aux premières places de son groupe B d’EHF Champions League. Et après le match aller superbement remporté sur le score de 33-19, les hommes de Raul Gonzalez ont remis le couvert en terre portugaise avec un large succès 30-39. Avec ce bon résultat, le club de la capitale rejoint Barcelone et n’est désormais plus qu’à un petit point de la deuxième place, directement qualificative pour les 1/4 de la compétition.

AU SORTIR DE CETTE PARTIE, NEDIM REMILI S’EST EXPRIMÉ AU MICRO DE PSG TV. Et forcément, l’arrière droit parisien a fait part de toute sa satisfaction après le travail bien accompli : « Ça a été encore une fois un bon match de l’équipe. On s’attendait à une ambiance assez hostile, et c’est ce qu’on a eu au début du match. Mais on a répondu présent et on a été sérieux dès le début. C’est à l’image du match aller, on a su se rendre le match facile pour éviter tout problème. C’est une belle victoire. »