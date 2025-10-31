Quand Khvicha Kvaratskhelia était proche de signer à Nice

Demain après-midi (17 heures, beIN SPORTS 1), le PSG reçoit Nice dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Khvicha Kvaratskhelia, qui devrait jouer ce match, aurait pu signer à Nice il y a quelques années.

Arrivé au PSG durant le mercato d’hiver 2025, Khvicha Kvaratskhelia aurait pu jouer en Ligue 1 bien avant. Comme le rapporte L’Equipe, durant l’hiver 2021, Nice s’est penché sur son profil, charmé par ses performances en Russie, avec le Rubin Kazan. Julien Fournier, ancien directeur sportif de l’OGC Nice, explique : « On était à la recherche de joueurs intelligents et lui, c’était exactement ça, un joueur facile dans la compréhension du jeu. C’est là-dessus qu’on avait flashé. Ce genre de profils, celui de joueur d’élimination, de prise de risques, est parfois un peu irrégulier. Ce qui nous avait aussi bluffés, c’était sa capacité à enchaîner les grosses prestations. Et cela s’est vérifié dans la suite de sa carrière.«

Des contacts lors du mercato hivernal de 2021

En Russie, Kvaratskhelia était un titulaire affirmé depuis deux ans quand Nice a tenté une approche au cœur de cette saison 2021-2022. Pour le joueur, passer à un championnat plus relevé se révélait plus qu’une bonne idée. La possibilité était donc là. La faisabilité du transfert beaucoup moins, assure le quotidien sportif. Le Gym est confronté à des difficultés administratives et son agent, qui n’était notamment pas affilié à la FFF – condition pour conclure un transfert vers la France -, aurait demandé un pourcentage bien plus élevé que la moyenne pour valider le départ de son joueur sur la Côte d’Azur. Dans ce contexte, aucun accord n’est trouvé. Puis le futur numéro 7 du PSG « finit par repartir en Géorgie après avoir cassé son contrat courant mars dans un contexte inattendu, dans la foulée du lancement de l’offensive russe sur l’Ukraine. » Nice aurait pu se lancer activement sur ce dossier de plus en plus concurrentiel, mais des changements en interne, dans la foulée de l’audit mené par le directeur de la branche sports d’Ineos, Dave Brailsford, ont ralenti le processus. Et la rapidité d’action de Naples, un club d’un calibre supérieur, a fait pencher la balance en la défaveur du Gym.