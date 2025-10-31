Plusieurs membres du PSG ont rendu visite aux enfants de l’hôpital Trousseau

Depuis de très nombreuses années, le PSG rend visite aux enfants malades des hôpitaux parisiens. Hier, certains de ses membres ont offert un moment inoubliable aux enfants de l’hôpital Trousseau.

Le PSG, via son association PSG for Communities, apporte son soutien aux jeunes enfants malades des hôpitaux franciliens. Plusieurs fois dans l’année, plusieurs membres du club de la capitale se déplacent dans les hôpitaux afin de rendre visite aux enfants malades et de leur apporter une journée qu’ils n’oublieront pas. Hier, Marquinhos, Océane Toussaint, gardienne des Féminines du PSG, Margaux Pinot, judokate du PSG, et les handballeurs Mathieu Grébille et Gautier Loredon ont apporté du baume au cœur à plusieurs enfants de l’hôpital Trousseau.

« On dit aux enfants que ce sont eux les super-héros »

L’occasion de rencontrer les enfants, de partager des moments précieux et de leur offrir des cadeaux. Marquinhos, le capitaine du PSG, s’est réjoui de pouvoir réaliser de telles actions. « Ça a été un très bel après-midi que l’on a passé ici. Pour moi surtout, comme je le disais à leurs parents, j’ai des enfants et je sais comment c’est difficile de trouver de l’énergie, la motivation dans ce genre de moment. J’espère que notre visite ici leur apporte un peu de joie, d’énergie, de motivation, pour qu’ils poursuivent leurs batailles. On dit aux enfants que ce sont eux les super-héros. Ils ont une bataille plus difficile que la nôtre. Nous, on est là juste pour les soutenir comme les Ultras le font pour nous. On a été leurs Ultras aujourd’hui. »