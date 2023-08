Quand les supporters du PSG chambrent Messi…depuis Miami

Lionel Messi a passé deux saisons sous le maillot du PSG. Parti libre cet été, il n’a pas cessé de se plaindre de son passage à Paris. Les supporters parisiens l’ont taclé depuis son nouveau lieu de villégiature, Miami.

Après plus de 20 ans au FC Barcelone, Lionel Messi avait rejoint le PSG – libre de tout contrat – en grande pompe durant l’été 2021. Mais pendant les deux ans de la Pulga sous le maillot Rouge & Bleu, on n’a jamais retrouvé le Messi du club blaugrana. Il a eu quelques fulgurances lors de la première de saison 2022-2023 avant de retomber dans des performances indignent de son statut après la Coupe du monde qu’il a remporté avec l’Argentine en décembre 2022. En fin de contrat le 30 juin, il n’a pas prolongé et a donc quitté le PSG après deux saisons sans laisser une trace indélébile. L’international argentin a décidé de poursuivre sa carrière à l’Inter Miami en MLS. Il réalise des débuts tonitruants avec 11 buts et 3 passes décisives en 9 matches.

Le même message que pour Neymar

Depuis qu’il a rejoint les États-Unis, dès qu’un micro lui est tendu, il n’hésite pas à tacler son passage en France et au PSG, expliquant qu’il n’était pas heureux et que ce n’était pas vraiment son choix de signer chez le champion de France. « Mon départ pour Paris n’est pas quelque chose que je souhaitais. Je ne voulais pas quitter Barcelone. C’était du jour au lendemain« . Après sa première saison difficile sous le maillot des Rouge & Bleu, il a été sifflé par les supporters parisiens. Une relation qui n’a jamais été fusionnelle et qui a aussi poussé l’Argentin (36 ans) à quitter le PSG. Mais même aux États-Unis, les supporters des Rouge & Bleu ne l’oublie pas. En effet, ces derniers ont déployé, hier, une banderole de contestation envers la Pulga devant le stade du club fondé par David Beckham. Sur cette dernière, on pouvait lire : « Enfin débarrassés du grossier. » La même banderole avait été déployée au Parc des Princes hier envers Neymar.