Haise : « Il y avait trop d’écart entre les deux équipes »

Hier soir, le PSG et Lens s’affrontaient dans le cadre du choc de la troisième journée de Ligue 1. Et ce sont les Parisiens qui se sont imposés (3-1). Franck Haise a souligné la supériorité de son adversaire lors de cette rencontre.

Le PSG a terminé champion de France la saison dernière avec un point d’avance sur son dauphin, Lens. Les deux meilleures équipes de France s’affrontaient hier soir sur la pelouse du Parc des Princes pour le compte du choc de la troisième journée de Ligue 1. Les deux clubs n’avaient pas réalisé un bon début de championnat avec deux nuls pour le PSG et une défaite et un nul pour les Lensois. Dans cette rencontre, c’est le club de la capitale qui a dominé les débats, se procurant les meilleures occasions et confirmant sa domination avec trois buts, le premier d’Asensio sous ses nouvelles couleurs et un doublé de Kylian Mbappé. À l’issue de la rencontre, Franck Haise, le coach nordiste, n’a pas caché que la meilleure équipe avait gagné.

« Ça a été trop vite pour nous sur cette période »

« Quand vous avez Dembélé, Mbappé et Asensio titulaires, vous avez entre la justesse technique, la vitesse et la percussion, des éléments qui vous amènent dans une autre galaxie sur le plan offensif. Les petites erreurs, vous les payez assez vite. Ça a été trop vite pour nous sur cette période (la deuxième, ndlr). Même si on n’a pas abdiqué, il y avait trop d’écart entre les deux équipes. On a plutôt été cohérent lors de la première période, avec la volonté d’empêcher le PSG de sortir, analyse le coach lensois en conférence de presse. On avait une équipe qui ne pouvait pas forcément avoir beaucoup de profondeur, donc il fallait essayer de récupérer le ballon assez haut. On a réussi à le faire assez régulièrement. Même si on ne s’est pas créé d’énormes situations sur nos récupérations.«