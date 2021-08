Pochettino : “Nous devons être exigeants pour relever encore le niveau de l’équipe”

Ce samedi à 21 heures (Canal Plus Sport), le PSG retrouvera le public du Parc des Princes à l’occasion de la réception du RC Strasbourg Alsace. Un match qui sera également marqué par la présentation des recrues aux supporters des Rouge & Bleu. À la veille de cette rencontre, l’entraîneur du PSG – Mauricio Pochettino – s’est exprimé en conférence de presse et a répondu aux questions des médias. Extraits choisis.

Le retour des supporters au Parc des Princes

Pochettino : “Je suis excité de retrouver le Parc des Princes avec le public. Je rêvais pour que ce jour arrive.”

Mbappé toujours au PSG pendant ce mercato ? Est-il d’accord avec les propos du président ?

Pochettino : “Premièrement, je ne commente pas ce que dit mon président, c’est mon supérieur hiérarchique. Il n’y a rien à dire car Kylian est un de nos joueurs.”

Icardi a-t-il encore un avenir à Paris ?

Pochettino : “De la même façon que les autres joueurs, il fait partie de l’effectif. On sait que dans le foot il peut se passer plein des choses, mais Mauro est là.”

Son sentiment d’avoir Lionel Messi dans son équipe. Un problème pour composer l’équipe ?

Pochettino : “De la même façon que l’ensemble du club et des supporters, on sent l’enthousiasme et l’énergie positive autour de l’arrivée de Messi. Comme tous les entraîneurs, on aime avoir les meilleurs joueurs pour élever le niveau de l’équipe et l’effectif.”

Le début des discussions avec Messi

Pochettino : “Le président et Leo (Messi) ont déjà dit comment cela s’était passé. Tout s’est déclenché avec le communiqué du FC Barcelone. C’est là que les négociations ont commencé. Je dois mettre en valeur le travail du président Nasser al-Khelaïfi, de Leonardo et de l’ensemble du club. Ils nous ont donné la possibilité d’avoir un joueur de ce niveau-là (…) On fera tout pour donner de la joie au club et aux supporters. On a des grands joueurs. Ce qu’on doit faire maintenant, c’est faire une équipe qui brille et qui est capable d’affronter tous les défis. Notre principal défi est de créer une dynamique et un état d’esprit pour remplir nos objectifs.”

L’importance du collectif

Pochettino : “On a un groupe de joueurs talentueux mais il faut mettre cela au service de l’équipe. C’est là qu’on doit mettre l’accent. Nous devons être exigeants pour relever encore le niveau de l’équipe. On doit avoir une équipe costaud à tout moment et pas seulement sur les réseaux sociaux.”

Quand débutera Lionel Messi ?

Pochettino : “C’était son deuxième entraînement après la finale de Copa America. La priorité est qu’il se sente de mieux en mieux. On verra quand il sera prêt pour jouer.”

Sa relation avec Lionel Messi

Pochettino : “C’est quelqu’un que j’ai toujours apprécié. J’ai eu de l’admiration pour lui. Tout le monde connaît la rivalité entre l’Espanyol Barcelone et le FC Barcelone. C’est quelqu’un que j’ai toujours apprécié. Je vois que Leo est heureux et avec une énergie incroyable. On sent quelqu’un de mature. On a aussi un passé par rapport aux Newells Old Boy (club argentin, ndlr). Mais on est là aussi pour travailler.”

Dans quel système va-t-il jouer ?

Pochettino : “Doucement ça va venir, on ira petit à petit. Il y a plein de choses qu’on doit résoudre avant et ensuite le système tactique et l’animation viendront avec le temps. On envisage et réfléchit aux différentes options pour l’avenir.”

Les derniers internationaux pourront-ils être dans le groupe ?

Pochettino : “On verra demain s’ils sont dans le groupe ou non. La préparation du match face à Strasbourg ? Ça fait partie de notre travail, que tout le monde comprenne que la priorité c’est le match de demain, trouver le bon équilibre pour gagner.”

L’accueil réservé à Messi

Pochettino : “Tout le monde l’a vu, Leo a reçu un accueil extraordinaire. C’est quelqu’un de très spécial. Nous sommes à l’écoute des joueurs pour savoir ce qu’ils pensent et ressentent. Par rapport à ça, on suivra son évolution et on verra ce dont il a besoin pour être en forme.”

Pochettino sur Lionel Messi et Kylian Mbappé

Pochettino : “Comme tous les entraîneurs, je veux avoir les meilleurs joueurs avec moi pour avoir une belle équipe. Nous avons un effectif bien équilibré. L’arrivée de Leo, ça produit quelque chose dans le club et la ville. C’est l’un voire le meilleur joueur au monde. Tout cela doit aussi se traduire dans l’équipe. Kylian est aussi un des meilleurs joueurs au monde. Il faut que tous ces talents soient mis au service du collectif afin de créer quelque chose d’important dans l’équipe.”