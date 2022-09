Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 29 septembre 2022. La relation entre Kylian Mbappé et Neymar Jr depuis le début de saison, comment le staff va gérer l’enchaînement des matches, le retour des internationaux au Camp des Loges et un point sur les blessés puis la qualification des Parisiennes en phase de groupes de l’UEFA Women’s Champions League.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à Kylian Mbappé et Neymar Jr en se concentrant sur leur relation qui est jugée comme « cordiale mais tumultueuse » au PSG. Depuis deux saisons, les deux stars ont connu quelques accrochages. Et plus récemment, la relation entre les deux joueurs a pris un autre tournant. Selon le quotidien sportif, il faut remonter à juin. Depuis les Etats-Unis où il profite de ses vacances, Kylian Mbappé suit de très près l’actualité du club, où il vient de prolonger jusqu’en 2025. Et l’attaquant de 23 ans connaît bien les plans de Luis Campos et la place qu’occupera Neymar Jr dans ce projet. « Dans l’esprit du décideur, le départ de l’ex-Barcelonais n’est plus tabou. Loin de là. » Même si le clan de Mbappé a toujours nié avoir demandé le départ du Brésilien, le champion du monde ne s’y serait pas opposé en s’étonnant notamment de certaines libertés accordées au numéro 10 ces dernières années. Mais pour Neymar, « c’est le PSG et rien d’autre et il est convaincu, sans avoir la preuve, du rôle tenu par Mbappé dans la décision du PSG de tenter de le vendre », rapporte L’E. D’ailleurs, l’attaquant de 30 ans serait, de son côté, surpris des pleins pouvoirs accordés à Kylian Mbappé depuis sa prolongation de contrat. Même si les deux joueurs ne le montrent pas en public, la relation est fraîche.

Mais en ce début de saison, un autre épisode est venu ternir un peu plus la relation entre les deux stars du PSG : le penalty-gate face à Montpellier. Désigné tireur numéro 1, Kylian Mbappé demande le penalty à Neymar, après en avoir raté un quelques minutes plus tôt. Finalement, le Brésilien marquera sans soucis sur l’une de ses spécialités. Un épisode qui refroidit encore un peu plus la relation entre les deux joueurs. « Dans le vestiaire, Neymar est recadré par Sergio Ramos, qui lui demande expressément, même si la décision du club ne lui convient pas, de s’y tenir », relate L’Equipe. Le lendemain matin, la tension monte entre les deux joueurs devant tout le groupe et les interventions de Sergio Ramos, Marquinhos, Luis Campos et Christophe Galtier sont nécessaires. Dans les jours qui suivent, la relation reste distante et le Brésilien « ne décolère pas contre les choix jugés égoïstes de son coéquipier. » De son côté, l’autre star de la MNM, Lionel Messi joue le rôle de médiateur en faisant passer un message au club afin « d’aplanir les différends sous peine de voir la saison prendre un mauvais chemin. »

Lors de cette trêve internationale, les deux joueurs ont également fait parler d’eux. Après la victoire de l’équipe de France face à l’Autriche, Kylian Mbappé avait affirmé avoir plus de liberté sur le terrain chez les Bleus qu’au PSG. Un message plutôt adressé à ses dirigeants qu’à son coéquipier brésilien. De son côté, Neymar a préféré éviter de répondre à une question sur le champion du monde 2018 afin de ne pas créer de nouvelle polémique. Depuis l’histoire du penalty-gate, « les deux hommes souhaitent tourner la page et calmer le jeu (…) et ne veulent pas (plus ?) donner matière à être opposés l’un à l’autre sur le terrain de la communication », conclut L’Equipe.

Le quotidien sportif revient également sur les derniers propos de Luis Campos. Lors de son entretien à RMC Sport il y a deux semaines, le dirigeant du PSG avait laissé entendre que les recrutements de Kylian Mbappé et Neymar Jr en 2017 n’étaient pas forcément une bonne idée. Le conseiller football du club avait déclaré : « On a fait l’erreur dans le passé de recruter deux joueurs au même poste » puis « le mercato n’est pas bon car ils nous manquent des joueurs à des postes clés (1 central et 1 avant-centre) et car nous avons une superposition de joueurs à des postes (Donnarumma/Navas et Neymar/Mbappé). » Dans l’esprit du dirigeant portugais, c’est le Brésilien qui aurait dû « être sacrifié » après la prolongation de l’international français. Par le passé, aucun entraîneur n’avait émis le doute au sujet de ses deux stars. Et pour cause, en cinq ans, Neymar Jr et Kylian Mbappé ont évolué ensemble à 122 reprises pour 98 buts du Français et 89 du Brésilien, 20 passes décisives de Mbappé pour Neymar et 24 dans l’autre sens. Pour l’ancien coach parisien, Luis Fernandez, les deux joueurs peuvent être associés : « Pour moi, les deux se marient très bien, à l’image de la magnifique passe du Brésilien pour Kylian sur le 1-0 face à la Juventus le 6 septembre. Ce n’est pas une erreur de les avoir recrutés ensemble, c’est plutôt une garantie de les avoir ensemble. Pour moi, ils sont complémentaires, même très complémentaires. »

De son côté, Le Parisien se concentre sur la gestion du calendrier infernal qui attend le PSG jusqu’à la Coupe du monde 2022 (20 novembre au 18 décembre). Dans cette cadence de 11 matchs en 44 jours, le staff parisien devra gérer l’organisme de ses joueurs tout en restant compétitif en Ligue 1 et en Ligue des champions. Cet enchaînement des matches commencera dès ce samedi avec la réception de l’OGC Nice et se clôturera avec un match au Parc des princes contre l’AJ Auxerre le 13 novembre. Jamais dans son histoire le club parisien n’aura connu un rythme aussi effréné. Ainsi, Christophe Galtier et son staff devront se montrer ingénieux lors de cette période intense. Sans surprise, la rotation sera l’une des clés pour parvenir à remplir les objectifs et garder une fraîcheur physique. Alors qu’il s’appuie sur un noyau de 12 joueurs depuis le début de l’exercice, le coach des Rouge & Bleu « n’aura en effet pas d’autres choix que d’élargir son groupe et de faire appel aux remplaçants du début de saison pour soulager les titulaires. » C’est en se basant sur cela que les dirigeants parisiens ont construit leur mercato « avec l’ambition de se reposer sur une équipe compétitive lors des semaines à trois matchs. » Le turn-over permettra de faire reposer certains joueurs qui ont enchaîné depuis quelques semaines (Lionel Messi ou Marquinhos comptent déjà 900 minutes de jeu au PSG).

Surtout qu’à l’approche de la Coupe du monde, de nombreux joueurs voudront éviter à tout prix les blessures. À cela s’ajoute aussi l’aspect mental à ne pas négliger avec l’enchaînement des matches, d’où l’importance de la rotation comme le souligne l’ancien directeur de la performance du PSG et de l’OL, Alexandre Marles : « Le coach doit jouer au maximum sur les rotations afin que chaque joueur puisse avoir le temps de récupérer et de travailler physiquement. Pour quelqu’un qui enchaîne, l’aspect entraînement physique est mis de côté, on ne peut rien faire entre les matchs, seulement de la récupération. En revanche, un joueur qui jouerait le samedi, qui serait en repos dans la semaine et qui rejouerait le week-end d’après pourrait avoir un entraînement physique. Car disputer des matchs pendant 40 jours, ça n’entretient pas assez le physique. »

Le quotidien francilien évoque aussi le retour des internationaux au Camp des Loges. Ce mercredi, Kylian Mbappé a retrouvé ses coéquipiers à l’entraînement. De son côté, Lionel Messi est revenu à Paris et reprendra avec le groupe aujourd’hui, tout comme Neymar Jr et Marquinhos qui ont bénéficié d’une journée de repos après la large victoire du Brésil au Parc des Princes face à la Tunisie (5-1). « Le programme s’annonce similaire pour les autres internationaux, Nuno Mendes, Danilo Pereira, Vitinha, Pablo Sarabia ou Carlos Soler », rapporte LP. Concernant les blessés, Renato Sanches (adducteurs) a repris de façon adaptée tandis que Marco Verratti (mollet + suspension face à Nice) « doit reprendre partiellement l’entraînement ces prochains jours. » Ces deux joueurs devraient être aptes pour le déplacement sur la pelouse du Benfica Lisbonne en Ligue des champions le 5 octobre prochain.

Enfin, le journal revient sur la qualification des Féminines du PSG pour la phase de groupes de l’UEFA Women’s Champions League. Après une victoire à l’aller (2-1), les joueuses de Gérard Prêcheur ont aussi remporté le barrage retour face au BK Häcken (2-0) à Göteborg (Suède). « Après un premier acte insipide, les Parisiennes ont accéléré au retour des vestiaires » avec des buts de Lieke Martens (53e) et Kadidiatou Diani (60e). Après la rencontre, Grace Geyoro a exprimé sa satisfaction suite à cette qualification : « Le plus important était d’assurer la qualification, ça n’a pas été facile. C’est de la joie, c’est une première étape. Rien n’est fini. On va bientôt rentrer dans le vif du sujet. » Les Rouge & Bleu connaîtront leur groupe le 3 octobre prochain (13 heures) lors du tirage au sort organisé à Nyon.