Boudebouz : « Jouer le PSG, ce n’est pas une pression »

Ce dimanche en début d’après-midi (13h sur Prime Video et Canal Plus Sport), le PSG (1er) affronte l’AS Saint-Etienne (19e), à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devra composer sans de nombreux joueurs au milieu. De son côté, Claude Puel sera également privé de certains cadres, mais pourra compter sur la présence de Ryad Boudebouz, incertain avant la rencontre. Le milieu offensif de l’ASSE a évoqué cette rencontre face aux Parisiens dans un entretien à L’Equipe.

« Est-il comblé à l’idée d’affronter le PSG ? Perso, je ne suis pas fan du PSG. Mon kiff, c’est le Real Madrid. Après, quand tu es joueur, tu rêves de jouer contre Messi, Neymar et Mbappé, pour savoir où tu te situes. J’ai déjà eu de la chance de jouer contre Messi en Espagne, et contre Mbappé et Neymar, lors de la finale de la Coupe de France (victoire du PSG 1-0, le 24 juillet 2020). Jamais de la vie, je prends le temps de les regarder. Ce que je veux, c’est leur faire mal dans le jeu », a déclaré Ryad Boudebouz au quotidien sportif. « Capable de battre le PSG ? Si tu mets les ingrédients, tu peux les battre. Rennes l’a prouvé (victoire 2-0). Jouer le Paris SG, ce n’est pas une pression. C’est une motivation plus élevée. »

