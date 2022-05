Quel onze du PSG pour affronter le FC Metz ?

Ce samedi soir (21h sur Prime Video), le PSG recevra – au Parc des Princes – le FC Metz, à l’occasion de la 38e et ultime journée de Ligue 1. Si cette rencontre permettra aux Rouge & Bleu de célébrer leur 10e titre de champion de France ainsi que le dernier match d’Angel Di Maria, les Messins de leur côté joueront leur avenir dans l’élite du football français. Et pour ce match face au 18e du championnat, Mauricio Pochettino sera seulement privé de quatre joueurs : Layvin Kurzawa, Leandro Paredes, Julian Draxler et Mauro Icardi.

Di Maria titulaire pour sa dernière dans un quatuor offensif

Ainsi, le coach parisien pourrait aligner une équipe offensive (en 4-2-3-1 ou 4-4-2) avec la présence de quatre attaquants. Alors que son avenir est plus qu’incertain au PSG en raison de la concurrence avec Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas devrait débuter dans le buts parisien pour sa probable dernière avec le maillot du PSG. De son côté, Presnel Kimpembe est pressenti pour être titulaire en défense centrale aux côtés de Marquinhos. Achraf Hakimi et Nuno Mendes devraient être alignés dans les couloirs de la défense. Au milieu de terrain, Marco Verratti et Danilo Pereira seront associés selon les compositions probables des médias. Enfin pour ce dernier match de la saison 2021-2022, le quatuor offensif Angel Di Maria, Neymar Jr, Lionel Messi et Kylian Mbappé pourrait être aligné.